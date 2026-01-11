自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》談與大谷翔平差距！藍鳥新重砲岡本和真：我想誰都看得出來...

2026/01/11 11:07

岡本和真。（資料照，法新社）岡本和真。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休季加盟藍鳥的讀賣巨人重砲岡本和真，今天在東京的日本記者俱樂部舉行記者會，也是繼1977年的王貞治以來，時隔49年再次有讀賣巨人現役球員在此地舉辦記者會，成為史上第2人。岡本和真也談到與前輩大谷翔平的差距，表示自己會努力加油。

身穿西裝出席的岡本和真，談到挑戰大聯盟的心情時表示：「雖然聯盟不同，但看到以前對戰過的後輩與其他球員在美國表現活躍，想挑戰的心情變得更強烈。雖然換了環境會有所不安，但我很想拿出好表現，會好好努力。」

對於加盟藍鳥，岡本和真充滿鬥志：「這是一支很強的球隊，我認為我的首要目標是必須能整季穩定出賽，無論在哪支球隊競爭都很激烈，但我希望能脫穎而出，成為能為勝利做出貢獻的球員。」

近年不少和製強打輸出大聯盟成功的案例，最知名的莫過於幫助道奇拿下2連霸的二刀流巨星大谷翔平，還有小熊重砲鈴木誠也等人。對此岡本謙虛地表示：「就實力而言，我認為自己還完全趕不上那2位，但我會腳踏實地做好自己能做的事。為了能稍微接近那樣的境界，我每天都在努力，他們是我非常尊敬的前輩，我也希望能跟上他們的腳步。」

談到與大谷翔平之間的「距離感」時，岡本帶著害羞的笑容說道：「我想任誰看都會覺得我們是完全不同的層次，我會做好自己，為了提升自身實力全力以赴。」岡本也強調，他渴望不斷成長，現在也非常期待能早點加入球隊，與隊友們相見歡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中