MLB》談與大谷翔平差距！藍鳥新重砲岡本和真：我想誰都看得出來...

岡本和真。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休季加盟藍鳥的讀賣巨人重砲岡本和真，今天在東京的日本記者俱樂部舉行記者會，也是繼1977年的王貞治以來，時隔49年再次有讀賣巨人現役球員在此地舉辦記者會，成為史上第2人。岡本和真也談到與前輩大谷翔平的差距，表示自己會努力加油。

身穿西裝出席的岡本和真，談到挑戰大聯盟的心情時表示：「雖然聯盟不同，但看到以前對戰過的後輩與其他球員在美國表現活躍，想挑戰的心情變得更強烈。雖然換了環境會有所不安，但我很想拿出好表現，會好好努力。」

對於加盟藍鳥，岡本和真充滿鬥志：「這是一支很強的球隊，我認為我的首要目標是必須能整季穩定出賽，無論在哪支球隊競爭都很激烈，但我希望能脫穎而出，成為能為勝利做出貢獻的球員。」

近年不少和製強打輸出大聯盟成功的案例，最知名的莫過於幫助道奇拿下2連霸的二刀流巨星大谷翔平，還有小熊重砲鈴木誠也等人。對此岡本謙虛地表示：「就實力而言，我認為自己還完全趕不上那2位，但我會腳踏實地做好自己能做的事。為了能稍微接近那樣的境界，我每天都在努力，他們是我非常尊敬的前輩，我也希望能跟上他們的腳步。」

談到與大谷翔平之間的「距離感」時，岡本帶著害羞的笑容說道：「我想任誰看都會覺得我們是完全不同的層次，我會做好自己，為了提升自身實力全力以赴。」岡本也強調，他渴望不斷成長，現在也非常期待能早點加入球隊，與隊友們相見歡。

