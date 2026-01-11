自由電子報
路跑》16歲小將王誠宇勇奪渣打馬半馬男子冠軍 以簡子傑為目標

2026/01/11 10:54

16歲小將王誠宇。（記者吳孟儒攝）16歲小將王誠宇。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年渣打台北公益馬拉松今天在總統府前開跑，共有2.6萬人共襄盛舉，男子21公里半馬組由年僅16歲的王誠宇以1小08分56秒封王，女子半馬則由陳美彤以1小時21分27秒封后。

就讀台北市中正高中的王誠宇，是近年國內備受期待的長距離新星，在去年4月全中運就風光摘下3000、5000 公尺金牌，才高一就能完成雙金壯舉，而10月亞青運也是展現超強實力，以8分34秒46勇奪3000公尺金牌，中國選手以8分55秒76拿下銀牌，快了對手多達21秒30。

在亞青運回國後繼續挑戰全國中學田徑錦標賽，也是一舉拿下3000、5000公尺金牌，其中3000公尺還以跑出8分35秒06，打破大會原有的8分39秒65，還被外界封為「沒有心臟的男人」，但他笑說：「知道有這個封號，但也沒這麼誇張啦！」

這場渣打馬拉松是王誠宇首度參加有正式成績認證的半馬賽事，他表示，今天氣候涼爽且路線很好跑，最後成為率先衝線的贏家，比第二名的日本選手NAOTO AKIBA快了近1分鐘，「確實沒想到，也比我自己原本的個人最佳成績推快了3分鐘！」王誠宇接下來將挑戰春季盃，以3000、5000公尺賽事為主，並以全國紀錄保持人、旅日的簡子傑為目標，希望追上他在同年齡時的成績。

