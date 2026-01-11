自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》40歲寫紀錄！前誠泰僅存洋投 尼加拉瓜聯賽奪三冠王與MVP

2026/01/11 11:24

席瓦投手3冠王、並成為聯賽MVP。（取自La Profesional APBN X）席瓦投手3冠王、並成為聯賽MVP。（取自La Profesional APBN X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕19歲生涯第一站就來到台灣的前誠泰Cobras洋投席瓦（Tiago da Silva），40歲仍在賽場上奮戰，今年冬季聯盟他效力尼加拉瓜聯盟的里瓦巨人隊（Gigantes de Rivas），在該聯賽勇奪投手3冠王、並成為聯賽MVP。

席瓦本季在里瓦巨人隊出賽10場，7勝、51次三振和防禦率0.98，成為尼加拉瓜職棒史上第4位、里瓦巨人隊史第2位投手3冠王，防禦率也創該聯盟單季紀錄。

巴西、義大利雙國籍的席瓦，個人生涯遍及各國，2004年、席瓦19歲來台並效力誠泰Cobras隊。但在當時經驗尚淺的狀況下，席瓦季末來台，僅有2場出賽、防禦率高達23.14，留下慘烈成績。後續，席瓦曾在義大利乙級聯賽出賽，並陸續效力中美洲多個國家的聯賽，早期曾代表巴西隊出賽，後續取得義大利國籍後，2017年曾代表義大利出征經典賽、2019年退出，去年則在經典賽資格賽回到巴西隊。

在中信兄弟周思齊於前年引退後，台灣本土的誠泰選手已全數退役。2004年曾短暫來台的席瓦，目前仍在球場奮戰，也是誠泰隊史聘用的外籍選手中，目前唯一還未退役的選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中