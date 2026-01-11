棒球》40歲寫紀錄！前誠泰僅存洋投 尼加拉瓜聯賽奪三冠王與MVP

席瓦投手3冠王、並成為聯賽MVP。（取自La Profesional APBN X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕19歲生涯第一站就來到台灣的前誠泰Cobras洋投席瓦（Tiago da Silva），40歲仍在賽場上奮戰，今年冬季聯盟他效力尼加拉瓜聯盟的里瓦巨人隊（Gigantes de Rivas），在該聯賽勇奪投手3冠王、並成為聯賽MVP。

席瓦本季在里瓦巨人隊出賽10場，7勝、51次三振和防禦率0.98，成為尼加拉瓜職棒史上第4位、里瓦巨人隊史第2位投手3冠王，防禦率也創該聯盟單季紀錄。

請繼續往下閱讀...

巴西、義大利雙國籍的席瓦，個人生涯遍及各國，2004年、席瓦19歲來台並效力誠泰Cobras隊。但在當時經驗尚淺的狀況下，席瓦季末來台，僅有2場出賽、防禦率高達23.14，留下慘烈成績。後續，席瓦曾在義大利乙級聯賽出賽，並陸續效力中美洲多個國家的聯賽，早期曾代表巴西隊出賽，後續取得義大利國籍後，2017年曾代表義大利出征經典賽、2019年退出，去年則在經典賽資格賽回到巴西隊。

在中信兄弟周思齊於前年引退後，台灣本土的誠泰選手已全數退役。2004年曾短暫來台的席瓦，目前仍在球場奮戰，也是誠泰隊史聘用的外籍選手中，目前唯一還未退役的選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法