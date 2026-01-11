NBA》怎麼守？斑馬繳21分、關鍵跳投率馬刺逆轉塞爾提克

溫班亞馬。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部第2的馬刺今天踢館東部第2的塞爾提克，克服9分落後在末節上演逆轉秀，「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）在終場前19秒的關鍵跳投，助隊鎖定勝利，最終馬刺以100：95擊敗綠衫軍，收下2連勝。

塞爾提克今天迎戰來犯的馬刺，布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）上半場各收17分，半場打完以55：50領先。易籃後，馬刺持續緊追，並在末節扳平，雙方你來我往。

最後兩分鐘多，馬刺雙塔柯內特（Luke Kornet）、溫班亞瑪同時上陣，也馬上收到成效，柯內特灌籃，隨後強森（Keldon Johnson）飆進三分球，助隊超車，加上斑馬、錢帕尼（Julian Champagnie）接力得分，馬刺擴大到4分領先。

不過，懷特很快製造對手犯規，並在罰球線上兩罰俱中，塞爾提克僅剩2分落後，最後階段擁有身高優勢的斑馬在中距離的關鍵跳投，讓綠衫軍猝不及防，這球命中後也助隊回到4分領先，綠衫軍也沒把握下一波進攻機會，只能眼看馬刺帶走勝利。

馬刺今天4人得分上雙，福克斯（De'Aaron Fox）繳出21分、9籃板，替補上陣的溫班亞瑪貢獻21分、6籃板、3阻攻；塞爾提克方面，懷特攻下全場最高29分，布朗進帳27分。

