體育 棒球 MLB

MLB》有望搶贏洋基、道奇交易釀酒人王牌？美媒分析大都會絕對優勢

2026/01/11 12:34

佩洛塔。（資料照，路透）佩洛塔。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）休季捲入交易傳聞，包含洋基、道奇、勇士和紅襪等球隊都有興趣，不過《The Athletic》撰文分析，或許大都會才是最有可能將這位強投納入麾下的球隊。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）報導，釀酒人希望在交易中換回至少一位年輕、且具備大聯盟即戰力的替代人選。雖然上述球隊都有符合條件的年輕投手，但大都會在該領域的深度無疑是最吸引人的。

大都會農場目前農場前3名潛力投手，包含麥克萊恩（Nolan McLean）、喬納．唐（Jonah Tong）與斯普羅特（Brandon Sproat）都具備大聯盟經驗，其中麥克萊恩與喬納．唐還是百大新秀。此外，大都會還有另一個選項，就是26歲右投史考特（Christian Scott）。

儘管大都會也被點名與自由市場大咖先發瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）傳出連結，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）甚至形容大都會「幾乎不可避免會簽下其中1人」，但大聯盟官網分析，對於大都會總裁史登斯（David Stearns）來說，透過交易引進成本較低的投手（佩洛塔來季年薪僅800萬美元）才是更合理的選項，因為他一向對簽下長期投手合約持保留態度。

