MLB》放棄紅襪25.2億約！209轟明星重砲柏格曼5年55億大約加盟小熊

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，休季跳脫紅襪剩餘2年8000萬美元（約新台幣25.2億）合約的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），今天確定以5年1.75億美元（約55億新台幣）加盟小熊。

31歲的柏格曼去年季前與紅襪簽下3年1.2億美元，114場出賽表現出色，打擊三圍.273/.360/.462，wRC+（加權得分創造值）125，fWAR值3.5。休季他選擇挑出剩餘2年合約，成為自由市場最大咖的打者之一，除了紅襪以外，也吸引包含小熊、響尾蛇、藍鳥與水手等球隊爭相競逐。

如今柏格曼加盟小熊，根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，柏格曼的合約中不包含任何逃脫條款，但獲得完整的不可交易條款。而柏格曼的到來，恐怕也會壓縮到新秀三壘手蕭（Matt Shaw）的上場空間。

小熊休季也加入軍備競賽，牛棚方面補進優質右投梅頓（Phil Maton）、左手怪投米爾納（Hoby Milner）與前勇士冠軍成員韋伯（Jacob Webb），日前又透過3換1交易網羅馬林魚強投卡布雷拉（Edward Cabrera），如今又加入柏格曼，來季誓言在競爭激烈的國聯西區殺出重圍。

柏格曼10年大聯盟生涯，前9年都效力太空人，期間拿下2座世界大賽冠軍。柏格曼生涯出賽1225場，打擊三圍.272/.365/.481，攻擊指數0.846，累積209轟、725分打點，入選過3屆全明星賽，拿下過1座銀棒獎與1座金手套。

