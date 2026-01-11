自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL季後賽》國北新王者芝加哥熊逆轉秀晉級！決勝節爆發淘汰包裝工

2026/01/11 13:19

威廉斯。（美聯社）威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL2025-26年季後賽首輪外卡賽，國聯第2種子的芝加哥熊在主場對上國聯北區世仇、第7種子的綠灣包裝工，儘管熊隊比賽前段遲遲無法攻進達陣區，但決勝節大爆發攻下3次達陣，以31：27上演驚天大逆轉，挺進次輪分區賽。

自2021年球季起總是勝多敗少的芝加哥熊，在國聯北區長年遭由羅傑斯（Aaron Rodgers）的包裝工凌虐；近年進入「後羅傑斯時代」後，則是底特律獅竄起。不過本季在2024年狀元四分衛威廉斯（Caleb Williams）逐漸蛻變、進攻鋒線補強，以及從獅隊轉來的強森（Ben Johnson）接任主帥之下，熊隊搖身一變成勁旅，例行賽拿下11勝6敗，自2018年球季後再度於分區封王。

威廉斯。（美聯社）威廉斯。（美聯社）

然而今天開賽面對死對頭包裝工，熊隊又籠罩在過去被包裝工支配的陰霾中，上半場兩度強打4檔失敗、威廉斯2度遭到抄截；反觀包裝工明星四分衛洛夫（Jordan Love）化身「愛神」各種一箭穿心，半場打完傳出3次達陣，前3節打完包裝工取得21：6領先。

然而到了決勝節，芝加哥熊想起自己身為新任國北霸主的地位，先以射門開場後防守組即時止血，接著威廉斯找回準心與隊友不斷連線，並靠著跑衛斯威夫特（D'Andre Swift）衝進達陣區，拿下此役首次達陣，比分瞬間追近至1波球權的分差。不過包裝工不是省油的燈，洛夫傳出單場第4次達陣做出回應，不過附加分沒踢進，包裝工仍以27：16領先。

此時熊隊拒絕再居下風，威廉斯僅花2分18秒就再次傳出達陣，並成功執行2分轉換，將落後縮小至3分差。接著包裝工資深踢球員麥克馬納斯（Brandon McManus）又釀下大禍，踢失44碼射門，也是他本場第2度射門沒把握住。熊隊把握氣勢迅速推進，並由威廉斯找上當家外接手摩爾（DJ Moore）完成25碼連線達陣，正式逆轉比賽，包裝工最後1分43秒反攻無力，芝加哥熊自2010年後再度挺進分區系列賽。

前3節表現不佳的熊隊四分衛威廉斯在決勝節爆發，最終全場48傳24中繳出361碼，傳出2次達陣、另有2次遭到抄截；而熊隊此役進攻最亮眼的則是大物近端鋒洛夫蘭德（Colston Loveland），8次接球推進137碼。至於包裝工中斷連2年闖進分區賽，洛夫全場46傳24中推進323碼與4次傳球達陣，無奈最後關頭仍遭逆轉。

威廉斯。（美聯社）威廉斯。（美聯社）

今天國聯共有2場外卡賽，第1場由第5種子的洛杉磯公羊擊敗第4種子的卡羅萊納黑豹晉級分區賽。目前國聯還有1場外卡賽沒打，那就是第3種子費城老鷹對決第6種子舊金山49人。如果老鷹晉級，分區賽將會在客場碰上芝加哥熊，而公羊則作客碰上國聯頭號種子西雅圖海鷹；如果49人晉級，則由公羊作客熊隊，以及49人作客海鷹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中