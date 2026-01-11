NFL季後賽》國北新王者芝加哥熊逆轉秀晉級！決勝節爆發淘汰包裝工

威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL2025-26年季後賽首輪外卡賽，國聯第2種子的芝加哥熊在主場對上國聯北區世仇、第7種子的綠灣包裝工，儘管熊隊比賽前段遲遲無法攻進達陣區，但決勝節大爆發攻下3次達陣，以31：27上演驚天大逆轉，挺進次輪分區賽。

自2021年球季起總是勝多敗少的芝加哥熊，在國聯北區長年遭由羅傑斯（Aaron Rodgers）的包裝工凌虐；近年進入「後羅傑斯時代」後，則是底特律獅竄起。不過本季在2024年狀元四分衛威廉斯（Caleb Williams）逐漸蛻變、進攻鋒線補強，以及從獅隊轉來的強森（Ben Johnson）接任主帥之下，熊隊搖身一變成勁旅，例行賽拿下11勝6敗，自2018年球季後再度於分區封王。

請繼續往下閱讀...

威廉斯。（美聯社）

然而今天開賽面對死對頭包裝工，熊隊又籠罩在過去被包裝工支配的陰霾中，上半場兩度強打4檔失敗、威廉斯2度遭到抄截；反觀包裝工明星四分衛洛夫（Jordan Love）化身「愛神」各種一箭穿心，半場打完傳出3次達陣，前3節打完包裝工取得21：6領先。

ROMEO DOUBS WIDE OPEN



GBvsCHI on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/6ZSTsRsv8h — NFL （@NFL） January 11, 2026

然而到了決勝節，芝加哥熊想起自己身為新任國北霸主的地位，先以射門開場後防守組即時止血，接著威廉斯找回準心與隊友不斷連線，並靠著跑衛斯威夫特（D'Andre Swift）衝進達陣區，拿下此役首次達陣，比分瞬間追近至1波球權的分差。不過包裝工不是省油的燈，洛夫傳出單場第4次達陣做出回應，不過附加分沒踢進，包裝工仍以27：16領先。

此時熊隊拒絕再居下風，威廉斯僅花2分18秒就再次傳出達陣，並成功執行2分轉換，將落後縮小至3分差。接著包裝工資深踢球員麥克馬納斯（Brandon McManus）又釀下大禍，踢失44碼射門，也是他本場第2度射門沒把握住。熊隊把握氣勢迅速推進，並由威廉斯找上當家外接手摩爾（DJ Moore）完成25碼連線達陣，正式逆轉比賽，包裝工最後1分43秒反攻無力，芝加哥熊自2010年後再度挺進分區系列賽。

DJ MOORE FOR THE LEAD



GBvsCHI on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/ov47yAYC56 — NFL （@NFL） January 11, 2026

前3節表現不佳的熊隊四分衛威廉斯在決勝節爆發，最終全場48傳24中繳出361碼，傳出2次達陣、另有2次遭到抄截；而熊隊此役進攻最亮眼的則是大物近端鋒洛夫蘭德（Colston Loveland），8次接球推進137碼。至於包裝工中斷連2年闖進分區賽，洛夫全場46傳24中推進323碼與4次傳球達陣，無奈最後關頭仍遭逆轉。

威廉斯。（美聯社）

今天國聯共有2場外卡賽，第1場由第5種子的洛杉磯公羊擊敗第4種子的卡羅萊納黑豹晉級分區賽。目前國聯還有1場外卡賽沒打，那就是第3種子費城老鷹對決第6種子舊金山49人。如果老鷹晉級，分區賽將會在客場碰上芝加哥熊，而公羊則作客碰上國聯頭號種子西雅圖海鷹；如果49人晉級，則由公羊作客熊隊，以及49人作客海鷹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法