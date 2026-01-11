大馬賽》次局瘋狂大逆轉！安洗瑩完成3連霸追平戴資穎紀錄

安洗瑩。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后安洗瑩今天在超級1000系列馬來西亞公開賽女單決賽，在第2局上演瘋狂逆轉秀，最終以21：15、24：22擊敗中國女將王祉怡，拿下對她的對戰9連勝，同時成為繼戴資穎後首位完成3連霸的女單球員。

世界排名第2的王祉怡昨天在4強賽擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），連兩年在大馬賽闖進女單決賽，今天要和球后安洗瑩過招。但她生涯對上小安拿下4勝16負，陷入絕對劣勢。

值得一提的是，王祉怡在2025年整季包括年終總決賽共拿8座亞軍，其中有7次亞軍都是在決賽敗給安洗瑩，今天也力求突破，小安則是對她取得對戰8連勝。

至於上季以單季11冠追平史上最多紀錄的安洗瑩，這次在大馬賽一樣挺進4強，前役拜陳雨菲退賽所賜，兵不血刃拿下決賽門票，而她也有機會挑戰自2017、2018、2019年戴資穎後，賽史首位締造3連霸的女單球員。

王祉怡今天在開局打出6：1攻勢，安洗瑩趁著對方失誤亂了節奏情況下連續得分一度追平。雖然王祉怡放慢節奏嘗試找出突破小安的機會，但還是被超車，小安連得7分並以21：15先馳得點。

第2局王祉怡嘗試反撲，開局和安洗瑩拉鋸，率先拿下第11分還一度擴大到17：9領先，原以為勝券在握，但小安很快反擊，最後關頭連拿6分，扳成19：19平手。

王祉怡先拿下局點，卻在多拍來回後回擊掛網，雙方戰成20平，多次拉鋸後反倒讓小安逮到機會逼出賽末點，最後關頭她以一記對角殺球，以24：22收下勝利。

