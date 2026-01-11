自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》黃蜂狂勝爵士55分創本季最大勝分差！C.威廉斯寫史上最慘紀錄...

2026/01/11 13:35

C.威廉斯。（路透）C.威廉斯。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕黃蜂今天作客爵士火力全開，全隊9人得分上雙且大家都有分數入袋，最終以150：95電爆爵士，終止2連敗，而他們大勝對手55分也締造本季單場最多勝分紀錄。

黃蜂這季戰績位居東部後段班，但屢次演出驚奇，日前還曾大勝衛冕軍雷霆，近期則是吞下2連敗。今天面對爵士，他們在首節打出45：14攻勢，半場打完已經取得77：38大幅領先，全場最多還曾領先到57分，最終就以55分差擊敗對手，創下本季單場最大勝分紀錄。

黃蜂今天9人得分上雙，團隊命中率達到52%，全員都有分數入袋，曼恩（Tre Mann）拿下全隊最高20分，波爾（LaMelo Ball）投進5顆三分球，進帳17分、5籃板、5助攻；值得一提的是，黃蜂單場155分為對史第二高得分紀錄，最高為158分。

至於爵士，森薩博（Brice Sensabaugh）攻下26分全場最高，但陣中先發C.威廉斯（Cody Williams）全場拿下15分，正負值為-60，締造史上最差正負值的難堪紀錄，原本紀錄為拓荒者韓德森（Scoot Henderson）和鵜鶘厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）的-58。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中