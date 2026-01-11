NBA》黃蜂狂勝爵士55分創本季最大勝分差！C.威廉斯寫史上最慘紀錄...

C.威廉斯。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕黃蜂今天作客爵士火力全開，全隊9人得分上雙且大家都有分數入袋，最終以150：95電爆爵士，終止2連敗，而他們大勝對手55分也締造本季單場最多勝分紀錄。

黃蜂這季戰績位居東部後段班，但屢次演出驚奇，日前還曾大勝衛冕軍雷霆，近期則是吞下2連敗。今天面對爵士，他們在首節打出45：14攻勢，半場打完已經取得77：38大幅領先，全場最多還曾領先到57分，最終就以55分差擊敗對手，創下本季單場最大勝分紀錄。

黃蜂今天9人得分上雙，團隊命中率達到52%，全員都有分數入袋，曼恩（Tre Mann）拿下全隊最高20分，波爾（LaMelo Ball）投進5顆三分球，進帳17分、5籃板、5助攻；值得一提的是，黃蜂單場155分為對史第二高得分紀錄，最高為158分。

至於爵士，森薩博（Brice Sensabaugh）攻下26分全場最高，但陣中先發C.威廉斯（Cody Williams）全場拿下15分，正負值為-60，締造史上最差正負值的難堪紀錄，原本紀錄為拓荒者韓德森（Scoot Henderson）和鵜鶘厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）的-58。

