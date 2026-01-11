自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「外野三鬼」在台南球場合體 陳傑憲猛爆安可笑料：「他說養樂多在大阪！」

2026/01/11 14:52

蘇智傑（左起）、林安可與陳傑憲。（記者林正堃攝）蘇智傑（左起）、林安可與陳傑憲。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今為即將旅日的林安可舉行感謝球迷會，不但門票3千張完售，在林安可和陳傑憲、蘇智傑「外野三鬼」的合體環節更引來現場球迷尖叫聲不斷；陳傑憲和蘇智傑捧著花絮上台，祝福林安可未來「大紅大紫」，但陳傑憲祝福的話才講完，就忍不住爆安可的料，「下半季聽說養樂多隊有在看他，但安可居然說，養樂多在大阪！」

陳傑憲和蘇智傑今天擔任林安可感謝球迷會的特別來賓，三人在台南球場的舞台上合體，就引來球迷高聲尖叫。陳傑憲一開口就表示：「安可不管到哪裡都是安可，到日本他也不想跳舞，就希望他保持初心。」並對現場球迷喊話：「有時候去看看安可打球，不要給他壓力，謝謝你們，麻煩你們了。」

蘇智傑則表示，可以跟林安可和蘇智傑合封為「外野三鬼」，自己感到非常榮幸，但他也語帶幽默地說，「安可也要感謝我，因為傑憲都會噹他，安可就會露出無辜的表情，要我幫他講話。」

不過陳傑憲在台上的爆料功力一流，他表示去年下半季就聽到養樂多有在看林安可，「但安可居然說，養樂多在大阪。」他誇張表示，上天很不公平，「我晚上睡覺在看棒球，安可會說你打了一天棒球為何還要看。不愛棒球的他，還可以出國。」最後陳傑憲更鼓吹現場球迷一起拱林安可跳「最後一舞」，氣氛十分歡樂。

蘇智傑畫的外野三鬼。（記者林正堃攝）蘇智傑畫的外野三鬼。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中