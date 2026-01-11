中職》「外野三鬼」在台南球場合體 陳傑憲猛爆安可笑料：「他說養樂多在大阪！」

蘇智傑（左起）、林安可與陳傑憲。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今為即將旅日的林安可舉行感謝球迷會，不但門票3千張完售，在林安可和陳傑憲、蘇智傑「外野三鬼」的合體環節更引來現場球迷尖叫聲不斷；陳傑憲和蘇智傑捧著花絮上台，祝福林安可未來「大紅大紫」，但陳傑憲祝福的話才講完，就忍不住爆安可的料，「下半季聽說養樂多隊有在看他，但安可居然說，養樂多在大阪！」

陳傑憲和蘇智傑今天擔任林安可感謝球迷會的特別來賓，三人在台南球場的舞台上合體，就引來球迷高聲尖叫。陳傑憲一開口就表示：「安可不管到哪裡都是安可，到日本他也不想跳舞，就希望他保持初心。」並對現場球迷喊話：「有時候去看看安可打球，不要給他壓力，謝謝你們，麻煩你們了。」

請繼續往下閱讀...

蘇智傑則表示，可以跟林安可和蘇智傑合封為「外野三鬼」，自己感到非常榮幸，但他也語帶幽默地說，「安可也要感謝我，因為傑憲都會噹他，安可就會露出無辜的表情，要我幫他講話。」

不過陳傑憲在台上的爆料功力一流，他表示去年下半季就聽到養樂多有在看林安可，「但安可居然說，養樂多在大阪。」他誇張表示，上天很不公平，「我晚上睡覺在看棒球，安可會說你打了一天棒球為何還要看。不愛棒球的他，還可以出國。」最後陳傑憲更鼓吹現場球迷一起拱林安可跳「最後一舞」，氣氛十分歡樂。

蘇智傑畫的外野三鬼。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法