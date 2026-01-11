自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》22歲洪偉齊首次挑戰渣打馬全馬奪冠 雷理莎拿女子半馬第二

2026/01/11 15:13

渣打臺北公益馬拉松吸引各界好手加入，全程馬拉松由年僅22歲的國內好手洪偉齊以2小時30分11秒奪下男子組冠軍（官方提供）渣打臺北公益馬拉松吸引各界好手加入，全程馬拉松由年僅22歲的國內好手洪偉齊以2小時30分11秒奪下男子組冠軍（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026打台北公益馬拉松今於總統府前熱情起跑，吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者齊聚一堂，報名參賽年齡橫跨0歲至88歲，全程馬拉松男子組由年僅22歲的國內選手洪偉齊以2小時30分11秒拿下全場冠軍；女子組則是由日本好手沼田夏楠以2小時40分15秒再度奪冠。。

本屆全程馬拉松男子組由國內強手，年僅22歲的洪偉齊以2小時30分11秒拿下冠軍，他表示：「這是我第2次參加渣打馬拉松，之前的我是挑戰半程馬拉松，沒想到第一次挑戰渣打的全程馬拉松就拿下全場冠軍。渣打馬拉松的賽道一直都非常舒適，希望之後能夠再挑戰一次！」女子組冠軍則由來自日本的沼田夏楠選手以2小時40分15秒二度奪冠，並且刷新個人紀錄。沼田夏楠賽後表示：「非常榮幸能連續兩年獲得渣打馬拉松全馬女子組冠軍。去年我就在這條賽道上刷新了個人最佳成績，我認為這是一條非常適合我的賽道，路線平坦、節奏好掌握，加上臺灣民眾的熱情與溫暖，讓我留下非常美好的回憶，也因此特別喜歡這場馬拉松。」

國內組方面，除了洪偉齊以外，全程馬拉松女子組冠軍由朱盈穎以 3小時1分7秒拿下；半程馬拉松部分，國內男子組第一名由王誠宇以1小時8分鐘56秒拿下，女子組冠軍則是由陳美彤以1小時21分27秒摘下，雷理莎以1分23秒27奪得第二。

除競技成績外，視障跑者的表現同樣成為賽場焦點，渣打馬拉松自2013年舉辦以來，已累計超過2,000位視障跑者參與。本屆共有117位視障跑者在陪跑員協助下踏上賽道，其中8人挑戰全程馬拉松。視障跑者吳昌澤在陪跑員引導下，以3小時31分23秒完成全馬賽事，締造本屆視障跑者最佳成績。視障跑者吳昌澤表示：「我覺得渣打馬拉松是一場非常貼心的賽事，因為在台灣，能夠讓視障跑者優先起跑的認證馬拉松已經相當少見，而渣打馬拉松幾乎是唯一仍持續推動的賽事。我也非常感謝我的陪跑員，陪伴我一起站上賽道，詮釋『一起，跑更遠』的精神，希望明年還能再次攜手渣打臺北公益馬拉松挑戰個人最佳成績。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中