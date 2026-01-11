路跑》22歲洪偉齊首次挑戰渣打馬全馬奪冠 雷理莎拿女子半馬第二

渣打臺北公益馬拉松吸引各界好手加入，全程馬拉松由年僅22歲的國內好手洪偉齊以2小時30分11秒奪下男子組冠軍（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026打台北公益馬拉松今於總統府前熱情起跑，吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者齊聚一堂，報名參賽年齡橫跨0歲至88歲，全程馬拉松男子組由年僅22歲的國內選手洪偉齊以2小時30分11秒拿下全場冠軍；女子組則是由日本好手沼田夏楠以2小時40分15秒再度奪冠。。

本屆全程馬拉松男子組由國內強手，年僅22歲的洪偉齊以2小時30分11秒拿下冠軍，他表示：「這是我第2次參加渣打馬拉松，之前的我是挑戰半程馬拉松，沒想到第一次挑戰渣打的全程馬拉松就拿下全場冠軍。渣打馬拉松的賽道一直都非常舒適，希望之後能夠再挑戰一次！」女子組冠軍則由來自日本的沼田夏楠選手以2小時40分15秒二度奪冠，並且刷新個人紀錄。沼田夏楠賽後表示：「非常榮幸能連續兩年獲得渣打馬拉松全馬女子組冠軍。去年我就在這條賽道上刷新了個人最佳成績，我認為這是一條非常適合我的賽道，路線平坦、節奏好掌握，加上臺灣民眾的熱情與溫暖，讓我留下非常美好的回憶，也因此特別喜歡這場馬拉松。」

國內組方面，除了洪偉齊以外，全程馬拉松女子組冠軍由朱盈穎以 3小時1分7秒拿下；半程馬拉松部分，國內男子組第一名由王誠宇以1小時8分鐘56秒拿下，女子組冠軍則是由陳美彤以1小時21分27秒摘下，雷理莎以1分23秒27奪得第二。

除競技成績外，視障跑者的表現同樣成為賽場焦點，渣打馬拉松自2013年舉辦以來，已累計超過2,000位視障跑者參與。本屆共有117位視障跑者在陪跑員協助下踏上賽道，其中8人挑戰全程馬拉松。視障跑者吳昌澤在陪跑員引導下，以3小時31分23秒完成全馬賽事，締造本屆視障跑者最佳成績。視障跑者吳昌澤表示：「我覺得渣打馬拉松是一場非常貼心的賽事，因為在台灣，能夠讓視障跑者優先起跑的認證馬拉松已經相當少見，而渣打馬拉松幾乎是唯一仍持續推動的賽事。我也非常感謝我的陪跑員，陪伴我一起站上賽道，詮釋『一起，跑更遠』的精神，希望明年還能再次攜手渣打臺北公益馬拉松挑戰個人最佳成績。」

