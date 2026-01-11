自由電子報
MLB》「他真的能在大聯盟立足嗎？」天使前總管坦言曾質疑過大谷

2026/01/11 16:15

大谷翔平。（資料照合成圖）大谷翔平。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平的鬼神二刀流震撼大聯盟，如今已經成為大聯盟看板球星之一。天使前總管艾普勒（Billy Eppler）近日接受大聯盟官方電視網《MLB Network》節目專訪，他坦言當時球團內部對於大谷翔平的二刀流有所質疑。

大谷翔平自2018年挑戰大聯盟舞台，效力天使隊6個賽季，曾勇奪美聯新人王，3度入選明星賽，兩屆銀棒獎得主，也在2021年、2023年以投打二刀流身分勇奪美聯MVP，在天使的最後一年更以44轟首奪美聯全壘打王。大谷2024年季後離開天使，以10年總值7億美元大約加盟道奇。

天使前總管艾普勒回顧大谷剛開始春訓時，他坦言，「老實說，在大聯盟第一個開季週，甚至從春訓開始，他的狀況並不算好，總之發生了很多事情，包括球團內部在內，周遭充滿了『這個人（大谷）真的能在大聯盟立足嗎？』這樣的疑問與不安。」

艾普勒透露，自己從大谷翔平在花卷東高中時期開始就在看他打球，並在日職火腿累積二刀流實績，對於大谷的評價，他回憶道：「作為投手，他的能力是非常明確的，我甚至拿他和大聯盟名將「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）作比較，但對於他未來會成長到什麼程度，其實也曾感到迷惘。」

艾普勒也補充，大谷翔平的跑壘步伐大、動作流暢，給人一種非常出色的印象，這方面完全沒有問題。不過，當時是否預期他會成為能打出OPS1.000 的重砲打者，答案是否定的，他預測大谷能成為大聯盟水準以上的打者，但要成為「頂尖等級的打者」，真的非常困難。

艾普勒認為，多年來不論以投手還是野手的角度，都持續在觀察大谷，那樣的天賦是球團無論如何都想要的，所以他要求球團積極爭取，在談判過程中，焦點放在如何使用大谷，「我們只有承諾一件事，就是為他打造一個最能發揮、最適合他的環境。」

艾普勒表示，大谷翔平當時正試圖挑戰一件從沒有人做到過的事，並選擇把自己交託給他們，希望球團能支持他，他為了來到大聯盟，捨棄了非常多的東西，程度遠遠超過任何其他人，所以全隊當時下定決心要保護他，並告訴他：「你會成為球隊的核心，不要去在意那些雜音，我們相信你。」最終大谷用二刀流寫下史詩級紀錄，更成為獨一無二的存在。

