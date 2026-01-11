中職》統一獅準備的手繪月曆超有心 林安可：都畫得不錯，就重羽那part比較...

統一獅今天為將旅日的林安可在台南球場舉行球迷感謝會，還特別準備一份手繪月曆當禮物。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天為將旅日的林安可在台南球場舉行球迷感謝會，還特別準備一份手繪月曆當禮物，總共邀請13位跟林安可有特殊情誼的人士，在每個月份作畫或題字，展現十足心意；林安可在台上親自翻閱每個月份，只是到了由陳重羽畫的9月時，就看到上面只有滿滿的金錢符號「$」，也讓他看了直呼：「陳重羽也太沒創意了吧。」

這場球迷感謝會辦得相當熱鬧，3千張門票全數售完，林安可表示對於到場球迷相當感謝，「我聽說有人很早就來排隊了，謝謝你們今天的參與，我會更有動力去日本挑戰。」

統一球團也非常有心，送給林安可一份手繪月曆，每個月都由不同人來「創作」，包括1月林子豪、陳聖平，2月KID、3月劉育辰、4月陳献榮、5月陳傑憲、6月邱智呈、7月陳念琴、8月賴智垣、9月陳重羽、10月蘇智傑、11月黃子鵬和12月林岳平。

林安可在南英商工的恩師「牛爸」陳献榮用毛筆字寫下：「平安健康 夢想成長」，好友黃子鵬則用心畫了一棵耶誕樹，還用西班牙文寫下「VAMOS ITO（安可加油）」。蘇智傑畫的「Q版外野三鬼」也讓全場笑聲不斷，一旁的陳傑憲還抗議：「把我畫這麼矮！」

對於這份月曆禮物，林安可表示，「都畫得不錯，就重羽那part比較...」，立刻引來現場爆笑，但他感謝球團的用心，及替自己作畫的每個人，「我會把它帶到日本去，放在我的房間裡」。

