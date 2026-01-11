大馬賽》抓準王祉怡的「心理陰影」！ 安洗瑩靠強心臟完成神逆轉

安洗瑩。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列馬來西亞公開賽女單決賽，南韓世界球后安洗瑩在第2局上演超狂逆轉秀，以21：15、24：22擊敗中國女將王祉怡，拿下對戰9連勝，勇奪本季首冠，同時成為繼戴資穎後首位完成3連霸的女單球員。安洗瑩賽後點出逆轉封后的關鍵，就是過去曾多次在困難情況下逆轉王祉怡，這樣的經驗對這場比賽幫助極大。

安洗瑩在大馬賽再度展現球后驚人的宰制力，她在第2局陷入13：19的落後，她冷靜應戰，連追6分扳平戰局，儘管王祉怡率縣拿到局末點，但安洗瑩展現強心臟本色又追平比數，之後成功以24：22收下勝利。

對於完成大馬賽3連霸，安洗瑩賽後受訪表示，真的感到非常驚喜，2026年的開始感覺非常好，所以真的很開心。她認為賽程雖然真的很辛苦，自己仍會在能力範圍內全力以赴，今年她也會傾盡所有去追求冠軍，自己不會去想要創造什麼新紀錄。

談到第2局的大逆轉，安洗瑩坦言，當分數被拉開時，自己反而放下得失心，一球一球去追，體力也慢慢恢復。「我相信自己並想著『再試一次吧』，結果就帶領我走向好的結果。」安洗瑩說道。

安洗瑩透露，當時感覺身體狀況可能無法支撐到決勝局，所以很想在第2局就結束，但肌肉太過緊繃。因此，她心想「乾脆別想太多，直接跑起來吧」，冷靜應對後便追了上來，連自己都沒察覺在某個瞬間已經平手了，於是便更有自信地繼續進攻。

安洗瑩也特別提到，過去對戰王祉怡的「心理優勢」是取勝關鍵，「我認為王祉怡心中一直留著她曾在那樣的比分下被我逆轉的陰影，所以我告訴自己絕對不能忽略這一點，只要到了那個情況，我就不知不覺產生自信。」

