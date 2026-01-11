自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》糟了！海神不敵攻城獅又折損大將布里茲克 無緣3連勝

2026/01/11 16:46

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天作客高雄，全隊投進13顆三分球，德魯砍下全隊最高27分、13籃板，高國豪則拿下本土最佳13分，最終以95：79擊敗海神，收下4連勝。

開局雙方展開拉鋸，首節尾聲海神靠著歐提斯、唐維傑接力得分，加上于煥亞罰球，第一節打完暫時取得1分領先，但次節攻城獅在曾柏喻、德魯接力得分下再次超車，而海神則靠著布里茲克獨拿6分反擊。不過，這節海神進攻不理想，三分球單節5投0中，攻城獅趁勢打出31：14攻勢，半場打完取得55：39領先。

攻城獅德魯半場繳出15分全隊最高，曾柏喻今天狀況也不差，半場拿下12分；海神方面，布里茲克半場拿下14分全隊最高，而全隊三分球命中率僅11.8%，成為他們落後的一大關鍵。

第3節海神一度追到個位數差距，但該節尾聲，德魯連續命中三分球，助隊保有優勢，加上盧冠軒的大號三分球，攻城獅帶著12分領先進入決勝節。不過，末節布里茲克在切入後下落時踩到對方的腳，導致右腳踝扭傷退場，少了最重要的得分點，讓海神更雪上加霜，他們也無力逆轉戰局，無緣收下3連勝。

攻城獅今天三分球33投13中，進攻多點開花，德魯繳出最高27分、13籃板，提傑15分次之；高國豪攻下13分本土最高，曾柏喻拿下12分、9助攻。

海神洋將布里茲克今天雖攻下全場最高28分，但他在末節扭傷腳退場，目前傷勢狀況未明，對於戰績墊底的海神而言，無疑是一大打擊。

歐提斯。（TPBL提供）歐提斯。（TPBL提供）
曾柏喻。（TPBL提供）曾柏喻。（TPBL提供）
胡瓏貿。（TPBL提供）胡瓏貿。（TPBL提供）
德魯。（TPBL提供）德魯。（TPBL提供）

