自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》整場只罰4球遭馬刺逆轉！綠衫軍布朗狂噴：罰我啊、受夠這坨屎

2026/01/11 17:41

布朗（左）。（法新社）布朗（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天以95：100不敵馬刺，綠衫軍陣中主力布朗（Jaylen Brown）賽後大罵裁判標準不一，更在社群發文道：「罰我啊，受夠這些狗屎了。」

本場比賽塞爾提克一度取得9分領先，最終以5分差遭到逆轉輸球，整場比賽塞爾提克只拿到4次罰球進3球，馬刺則獲得20次罰球進14球，雙方光是站上罰球線上的差距就有16次，馬刺也透過罰球比塞爾提克多拿11分。

本場繳出27分8籃板7助攻的布朗賽後毫不掩飾地砲轟判罰標準：「老實說，我覺得他們逃過了很多犯規，我真的受夠了這種判罰不一致的情況。事已至此，我會接受罰款，今晚簡直就是一坨狗屎。」

布朗持續怒轟：「我認為馬刺是支防守強隊，但他們沒有好到那種程度。我希望有人可以把影片剪出來，因為我們每次遇到強隊都會碰上這坨屎。」、「感覺裁判好像不願意對他們吹哨，但我們卻被吹一堆摸毛哨。」

布朗強調，全隊都打得很拼命，並在防守端展現積極性：「結果裁判用摸毛哨來獎賞對手，輪到我們進攻時，對方怎麼犯規都可以...我希望，真的拜託誰去把影片拉出來看。每次對上強隊，這種判罰不一都誇張到，他媽的，罰款我吞了。」布朗甚至直接點名主審：「Curtis（Blair），那些所有人今晚都吹得超爛。我不在乎，他們想怎麼罰我就怎麼罰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中