NBA》整場只罰4球遭馬刺逆轉！綠衫軍布朗狂噴：罰我啊、受夠這坨屎

布朗（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天以95：100不敵馬刺，綠衫軍陣中主力布朗（Jaylen Brown）賽後大罵裁判標準不一，更在社群發文道：「罰我啊，受夠這些狗屎了。」

本場比賽塞爾提克一度取得9分領先，最終以5分差遭到逆轉輸球，整場比賽塞爾提克只拿到4次罰球進3球，馬刺則獲得20次罰球進14球，雙方光是站上罰球線上的差距就有16次，馬刺也透過罰球比塞爾提克多拿11分。

請繼續往下閱讀...

本場繳出27分8籃板7助攻的布朗賽後毫不掩飾地砲轟判罰標準：「老實說，我覺得他們逃過了很多犯規，我真的受夠了這種判罰不一致的情況。事已至此，我會接受罰款，今晚簡直就是一坨狗屎。」

布朗持續怒轟：「我認為馬刺是支防守強隊，但他們沒有好到那種程度。我希望有人可以把影片剪出來，因為我們每次遇到強隊都會碰上這坨屎。」、「感覺裁判好像不願意對他們吹哨，但我們卻被吹一堆摸毛哨。」

布朗強調，全隊都打得很拼命，並在防守端展現積極性：「結果裁判用摸毛哨來獎賞對手，輪到我們進攻時，對方怎麼犯規都可以...我希望，真的拜託誰去把影片拉出來看。每次對上強隊，這種判罰不一都誇張到，他媽的，罰款我吞了。」布朗甚至直接點名主審：「Curtis（Blair），那些所有人今晚都吹得超爛。我不在乎，他們想怎麼罰我就怎麼罰。」

