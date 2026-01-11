自由電子報
企排》「阿寶」葉于雯論文跟球員旅外發展有關 盼幫助台灣排球進步

2026/01/11 17:45

葉于雯（排球協會提供）葉于雯（排球協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北中纖女排隊今天在企排21年以直落三擊敗高雄台電，報了昨晚在主場4局落敗之仇，中纖中間手「阿寶」葉于雯賽後說，昨晚輸球後，全隊馬上針對缺點溝通，並進行調整，「要正面看待輸球，因為有更好的對手，才知道自己缺失何在！」

新北中纖女排今以25：18、25：19、25：13力退高雄台電，董事長王貴賢也在場見證球隊獲勝的喜悅。陣中老將張瓈文獨得16分、葉于雯也有12分進帳。葉于雯說，「客觀來看，或許在大比數落後時，如果球隊內部有更好的連結，即使士氣有些低落，還是要讓行動先展現出來、例如身體努力跑起來，逐漸消除掉沮喪感，把士氣拉起來。」她說，「我們和其他球隊其實也是互相學習的對象。其實打到這時候大家技術都夠成熟，「真正拚的是心理，誰扛得住心理壓力，誰就贏了。」她補充，「其實這很不容易，不容易的點在於，你要學習怎麼不去那麼在意外界的聲音，不讓那些話傷害到自己。」

葉于雯提到，本季前自台電女排退役的「皮皮」曾琬羚，曾是自己學習的對象。「那時候即使球隊落後，皮皮姐每一分都會大聲吶喊。」葉于雯笑說，「後來我認識她以後，發現她私底下天真可愛，可以說有點『天然呆』，想得比較單純，跟我原本以為的很成熟帥氣，有點『反差萌』，但以前她的吶喊和對隊友的擁抱激勵，這種互動真的很重要！」

國中時因為太瘦、手長腳長有了「阿寶」這個綽號，目前葉于雯已是臺灣師大碩士班三年級學生了，預計六月畢業取得碩士學位，接著希望尋找穩定的工作。目前阿寶除了在排球賽場奮戰，也正努力完成論文，論文主題是訪談關於台灣球員的旅外（旅日）發展。她說，因為關於這方面的研究很少，過去自己也曾對旅外有過憧憬，「以前我沒太多參考資料，希望我的論文可以給後續想旅外的學妹一些參考，也能幫助台灣排球更進步！」

「企排就像一個小型國際賽。」葉于雯說，「我們也一直在比賽中學習、外援帶來了刺激，讓我們逐漸成長。」她說，自己在企排這些年，想法和心態上也有了成長，「大四升碩班那時，與我同屆許多人都沒打球了，也有我的好友離開中纖了，而我也當學姊了，我就常在想，我應該能為球隊多做些什麼？」那段時間，是阿寶認為自己很重要的心態成長期，「以前我很幼稚，覺得我就是來打球的，更重視自己的技術表現。後來發現自己要開始幫助別人，更把團隊擺在第一！」

今日在男排賽場上，屏東台電以25：22、22：19、22：19力退隊長李元缺陣的臺北國北獅，成功收下本季第15連勝。台電副攻手曾茂聰奪下19分、主攻手温逸凱則有16分進帳，賽後曾茂聰只給自己目前在企排的表現打60分，期許在接下來表現更進化。而臺北國北獅在大學長雷諾卸下球員戰袍後，主攻手蔡鎮宇今奪10分為全隊最高，賽後他說，希望自己能盡快補上雷諾在陣中的得分，全力幫助球隊取勝。

