PLG》領航猿迎戰勇士開賽就有火爆衝突！林志傑等3人被趕出場

桃園領航猿迎戰富邦勇士，首節尾聲兩隊就發生衝突，一共3人被驅逐出場。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園領航猿今在板橋體育館迎戰富邦勇士，首節尾聲兩隊就發生衝突，「野獸」林志傑、哥倫特以及丁恩迪，一共3人被驅逐出場。

領航猿今要尋求開季8連勝，開賽就拉出18：9攻勢，勇士逐漸找到手感，辛特力外線破網後追到24：27，隨後李家慷在倒數1分49秒從哥倫特手中抄走球，兩隊在邊線互相叫囂，隨後葛拉漢上前抱住哥倫特，哥倫特直接把手往哥拉漢的臉招呼，兩隊清空板凳發生衝突。

裁判隨後透過系統檢視畫面許久，判定哥倫特違反運動精神犯規、技術犯規，因此要直接離場，李家慷、葛拉漢都各吞1T，另外，丁恩迪與林志傑因從板凳席衝出來，因此也要直接離場。林志傑今先發出賽4分20秒，留下0分、3籃板成績。

聯盟最後判決如下：

哥倫特U+T被驅逐出場 特殊犯規犯滿失去本場比賽資格

勇士板凳席1個T：林志傑板凳衝進場被趕出場

領航猿：

葛拉漢T

李家慷T

領航猿 板凳席一個 T：丁恩迪板凳衝進場被趕出場

板凳席T 互相抵銷

李家慷、哥倫特 T 互相抵銷

勇士罰球*1 （葛拉漢T）

李家慷 罰球*2 （哥倫特U）

