TPBL》無緣3連勝又傷了布里茲克 海神教練朱永弘：9天5戰輸球不忍苛責

海神總教練朱永弘。（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕賽前二連勝的高雄海神，主場5連戰最末役今天登場，交手新竹攻城獅隊，海神開賽領先，無奈外線命中率逐節下滑，洋將布里茲克又在末節傷退，終場79：95落敗。

海神隊此役三分球40投僅7中不及兩成，籃板部分也不及攻城獅。次節三分球8投0中，僅藉著布里茲克次節連投帶切單節8分，半場16分落後。易籃後海神重振旗鼓，布里茲克單節14分含３記三分球，吳曉謹也挹注6分，一度將比分差縮小，但布里茲克第4節扭傷腳踝退場後，團隊後繼無力。

請繼續往下閱讀...

代理總教練朱永弘表示，布里茲克骨頭無大礙，待消腫再做近一步檢查。球隊歷經9天５戰，輸球他不忍苛責，「賽程確實辛苦，體能嚴重下滑，比賽中間做了些調整，幾度拉到個位數分差。命中率不佳可以接受，但希望球員的拼戰精神要能延續。希望9天5戰經驗，能讓他們在未來遇到類似賽程時，心態上能做好調整。」

攻下11分、4籃板的吳曉謹指出此役命中率不佳，並為把握空檔，此外包括籃板部分也應該做好相應的防守。

吳彥侖此役10分包含兩記三分彈，外帶3籃板、2助攻，「今天籃板保護不夠好，下半場做了調整，可惜結果仍不如預期。之後透過防守設定，改善籃板缺失，下場比賽再做修正。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法