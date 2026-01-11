大溪高中、高苑工商A隊拿下鐵鎚盃冠亞軍 將進軍貝比魯斯U18、U16

高苑工商A隊拿下「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽亞軍，取得「貝比魯斯青棒賽 U16 組」代表隊組訓權。（八卦寮文教基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽歷經5天激戰，今天進入冠軍爭奪戰，高雄高苑工商A隊和桃園大溪高中短兵相接、互不相讓，最後大溪高中勝出拿下冠軍，取得「貝比魯斯青棒賽 U18 組」代表隊組訓權，亞軍高苑工商A隊則取得U16 組代表隊組訓權，2支優秀隊伍將代表我國遠征美國參加貝比魯斯世界錦標賽。

專為國內青棒生力軍舉辦的「螺絲盃」青棒錦標賽，今年回歸「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽，1月7日起在岡山棒球場熱鬧開打，今年計有高苑工商A、B隊和東石高中、陽明工商、崇義高中、台南海事、壽山高中、大同高中、成德高中、台東體中、美和高中、白河商工、南英商工、大溪高中、善化高中、彰化藝中共15校16隊參賽。

請繼續往下閱讀...

歷經5天激戰，今天進入冠軍爭奪戰，場邊擠滿觀賽加油人潮，熱鬧滾滾，最後由大溪高中拿下冠軍，高苑工商A隊獲得亞軍，季軍由壽山高中、彰化藝術高中並列，大溪高中和高苑工商A隊分別取得貝比魯斯青棒賽U18組、U16組的代表隊組訓權。

另「個人卓越獎」打擊獎： 第1名陳柏凱（大溪）、第2名黃宇（大溪）、第3名黃昱辰（高苑），全壘打獎：李庭睿（東石高中），打點王：潘宏偉（高苑），投手獎：吳壬睿（高苑），

美技獎：祖港．卡嘎捏拉嗯（高苑），功勞獎：林珺希（大溪），教練獎：黃永浦教練（大溪）。

大溪高中拿下「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽冠軍，取得「貝比魯斯青棒賽 U18 組」代表隊組訓權。（八卦寮文教基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法