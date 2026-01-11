自由電子報
推手獎》榮登企業之冠！富邦金控及子公司囊括11座獎項

2026/01/11 18:49

富邦金控及子公司於2025運動推手獎頒獎典禮共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠！（富邦集團提供）富邦金控及子公司於2025運動推手獎頒獎典禮共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠！（富邦集團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部9日舉辦114年度運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括11項大獎肯定，榮登企業之冠！富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三項殊榮；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券均獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」。富邦長期支持及推動台灣體育發展，實踐「正向力量 成就可能™」的品牌精神，展現企業永續與社會責任的堅定承諾。

富邦金控董事長蔡明興表示，非常感謝運動部的肯定，富邦金控已連續17年榮獲「運動推手獎」，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控2025年率先成為首家以自願性碳權抵換支持大型馬拉松賽事的金融業者，同時我們也透過富邦「有志一同™」公益平台積極培訓同仁成為視障陪跑員或擔任賽事志工，從企業到員工一起以行動支持運動！

富邦金控連續四年同時獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項。自2009年起贊助「臺北馬拉松」，迄今已長達17年，並攜手主辦單位推動綠色賽事；自2015年起富邦連續11年贊助支持舉重女神郭婞淳，見證她從世界冠軍邁向傳承典範的歷程；更自1993年起連續33年支持「富邦公牛隊」，支持台灣國球成長發展、建立棒球運動人才庫。

未來，富邦也將持續對體育的支持與承諾，積極經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並作為「富邦 Dream Team」選手們的堅強後盾，同時也致力運動的「傳承與培育」，具體落實企業力挺運動的決心。

