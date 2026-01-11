自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

冬盟》超狂！單場四響砲灌7打點 大都會阿庫尼亞成聯盟史上第一人

2026/01/11 20:38

〔體育中心／綜合報導〕大都會隊23歲年輕好手L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）在賽季結束參加委內瑞拉冬季聯盟，今天在季後賽繳出單場四響砲，成為聯盟史上第一人，幫助伍拉臘紅雀（Cardenales de Lara）以21：9大勝瑪格麗塔勇士隊（Bravos de Margarita）。

L.阿庫尼亞是勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的胞弟，他休賽季回到母國參加冬季聯盟，效力於伍拉臘紅雀，例行賽出賽39場，繳出8轟、32打點和打擊率0.282的成績。

L.阿庫尼亞今天在季後賽對戰勇士寫下歷史性的一頁，他在2局上敲出左外野3分砲，幫助球隊取得6：4領先，6、7兩局連兩打席都擊出左外野陽春彈，他在最後9局上則是擊出左外野2分砲，此役6打數4安打，全部都是全壘打，灌進7分打點，並跑回6分，因對手發生2次失誤，讓他6次打擊機會全部上壘，他也成為聯盟史上第一位達成單場四響砲的球員。

今天締造了單場四響砲的壯舉，L.阿庫尼亞賽後表示：「昨天我狀況並不好，但今天不一樣了，我每天上場都會盡全力，這是我職業生涯中發生過最棒的事情之一，我每次回到委內瑞拉都很享受在這裡比賽，因為這是我棒球生涯的一部分，我的家人也非常開心。」

大都會隊23歲年輕好手L.阿庫尼亞（資料照，美聯社）大都會隊23歲年輕好手L.阿庫尼亞（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中