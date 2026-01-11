冬盟》超狂！單場四響砲灌7打點 大都會阿庫尼亞成聯盟史上第一人

〔體育中心／綜合報導〕大都會隊23歲年輕好手L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）在賽季結束參加委內瑞拉冬季聯盟，今天在季後賽繳出單場四響砲，成為聯盟史上第一人，幫助伍拉臘紅雀（Cardenales de Lara）以21：9大勝瑪格麗塔勇士隊（Bravos de Margarita）。

L.阿庫尼亞是勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的胞弟，他休賽季回到母國參加冬季聯盟，效力於伍拉臘紅雀，例行賽出賽39場，繳出8轟、32打點和打擊率0.282的成績。

請繼續往下閱讀...

L.阿庫尼亞今天在季後賽對戰勇士寫下歷史性的一頁，他在2局上敲出左外野3分砲，幫助球隊取得6：4領先，6、7兩局連兩打席都擊出左外野陽春彈，他在最後9局上則是擊出左外野2分砲，此役6打數4安打，全部都是全壘打，灌進7分打點，並跑回6分，因對手發生2次失誤，讓他6次打擊機會全部上壘，他也成為聯盟史上第一位達成單場四響砲的球員。

今天締造了單場四響砲的壯舉，L.阿庫尼亞賽後表示：「昨天我狀況並不好，但今天不一樣了，我每天上場都會盡全力，這是我職業生涯中發生過最棒的事情之一，我每次回到委內瑞拉都很享受在這裡比賽，因為這是我棒球生涯的一部分，我的家人也非常開心。」

大都會隊23歲年輕好手L.阿庫尼亞（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法