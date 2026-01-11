格鬥》林郁芬亞錦賽勇奪銀牌 預約名古屋亞運門票

林郁芬。（我國綜合格鬥協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕AMMA亞洲格鬥錦標賽暨2026年亞運與亞室運資格賽在中國四川落幕，台灣格鬥代表隊歷經連續3日激烈對抗，打下1銀1銅共2面獎牌，其中林郁芬於女子60公斤傳統組勇闖決賽，雖然與金牌擦身而過，仍有望預約今年名古屋亞運門票。

被譽為「格鬥女后」的林郁芬，此行在擂台展現強悍統治力，8強及準決賽接連擊敗印尼及哈薩克強敵，順利挺進冠軍戰。只可惜她決賽功虧一簣，不敵坐擁地主優勢的前UFC名將梁娜，錯失直接進軍亞運的門票，不過銀牌佳績仍在亞運積分榜取得領先，接下來國際賽再接再厲，應可實現夢想，我國總教練林駿楓表示：「台灣一線選手在國際舞台累積寶貴經驗，也將針對AMMA規則調整訓練方針，以更精準的方向持續提升競爭力。」

林郁芬自國中接觸跆拳道，2009年全中運鍍銀，目前黑帶3段。就讀國體大期間，她發展第二專長卡巴迪，先後入選2014年仁川亞運、2018年雅加達亞運國手，並在雅加達為台灣拿到銅牌。除了豐富亞運國手經歷，林郁芬也多次在國內柔術、散打與踢拳道等賽事封后，並曾勇奪格鬥柔術亞錦賽金牌，是台灣少數能夠結合精準打擊與道服控制的全方位女將。

至於男子65公斤現代組，黃威皓4強戰上演激烈對決，過程中與南韓悍將殊死肉搏，雙方互換重拳、同時擊倒對手，場面驚心動魄，雖然對手較快起身取得勝利，惜敗的黃威皓仍獲銅牌，也展現出堅韌戰鬥精神。

