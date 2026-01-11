自由電子報
TPBL

TPBL》戰神僅登錄2名洋將 扳倒聯盟龍頭雲豹終結3連敗低潮

2026/01/11 19:34

史東。（記者陳逸寬攝）史東。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台北台新戰神今天花光21分領先，在第四節遭到扳平，但關鍵時刻靠洋將挺身而出，史東、基德在最後2分鐘連拿7分，奠定勝基，終場114：108扳倒聯盟龍頭桃園雲豹，結束近期3連勝低潮。

戰神過去2度與雲豹交手都輸，場均輸分達15分，但他們開賽手感火燙，團隊三分球8投6中，基德、史東、丁聖儒、雷蒙恩都有建樹，首節狂灌40分，上半最多領先達21分。

基德。（記者陳逸寬攝）基德。（記者陳逸寬攝）

但雲豹在下半場靠著林信寬單節5投5中拿11分，吹起反攻號角，第四節再有克羅馬獨拿10分，其中克羅馬在2分32秒的進球將比分追至102：102。

在最後2分鐘的僵持階段，戰神有史東挺身而出，跳投出手加上外線命中，一人連拿5分擴大分差，之後戰神發生失誤，讓克羅馬快攻上籃，不過，基德在最後30秒的拋投擦板命中，為球隊添得保險分，克羅馬在9.5秒投進擦板三分彈，追至3分差，但還是沒能影響最後結果，戰神以6分差勝出。

錢肯尼。（記者陳逸寬攝）錢肯尼。（記者陳逸寬攝）

戰神威力斯因傷未上陣，只登錄2名洋將，但此仗的三分球33投14中，優於雲豹的29投6中，成為最大分水嶺，丁聖儒拿16分、8助攻，史東拿28分、12籃板，基德24分，錢肯尼18分，雷蒙恩17分。

雲豹以克羅馬的31分最佳，迪亞洛拿26分、15籃板，林信寬攻下23分，主控高錦瑋手感不佳，16投僅2中拿6分，無緣3連勝。

雷蒙恩。（記者陳逸寬攝）雷蒙恩。（記者陳逸寬攝）

丁聖儒。（記者陳逸寬攝）丁聖儒。（記者陳逸寬攝）

克羅馬。（記者陳逸寬攝）克羅馬。（記者陳逸寬攝）

迪亞洛。（記者陳逸寬攝）迪亞洛。（記者陳逸寬攝）

林信寬。（記者陳逸寬攝）林信寬。（記者陳逸寬攝）

高錦瑋。（記者陳逸寬攝）高錦瑋。（記者陳逸寬攝）

