PLG》聯盟新紀錄！盧峻翔24分領軍 領航猿逆轉勇士開季8連勝

桃園璞園領航猿盧峻翔（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園領航猿今在板橋體育館迎戰富邦勇士，一哥盧峻翔找回手感，貢獻全隊最高24分，以99：89擊敗勇士，開季8連勝刷新聯盟球隊開季連勝紀錄。

領航猿開賽拉出18：9攻勢，勇士逐漸找到手感，辛特力外線破網後追到24：27，李家慷在倒數1分49秒從哥倫特手中抄走球，兩隊在邊線互相叫囂，隨後葛拉漢上前抱住哥倫特，哥倫特直接把手往葛拉漢的臉招呼，兩隊清空板凳發生衝突。

臺北富邦勇士林志傑（中）被判出場。（記者陳志曲攝）

裁判最後判定哥倫特違反運動精神犯規、技術犯規，因此要直接離場，李家慷、葛拉漢都各吞1T，另外，丁恩迪與林志傑因從板凳席衝出來，因此也要直接離場。林志傑今先發出賽4分20秒，留下0分、3籃板成績。

領航猿帶著35：27領先進入次節，但第二節卻陷入得分荒，勇士靠古德溫單節獨攬15分，打出30：17攻勢，上半場打完取得57：52反超，古德溫拿下全場最高17分，昨天只拿5分的盧峻翔今上半場就攻下全隊最高12分。

領航猿易籃後急起直追，第三節靠盧峻翔、葛拉漢輪流得手反超，打完前三節握有73：71優勢，末節李家慷攜手關達祐在外線開火，領航猿單節打出26：18一波流，順利捍衛主場。

盧峻翔今外線6投3中拿下24分，李家慷挹注19分、9籃板，阿提諾12分、8籃板，葛拉漢11分、11籃板。勇士方面，莫巴耶21分、11籃板，古德溫18分、6籃板，哥倫特11分，周桂羽和曾祥鈞都拿8分。

臺北富邦勇士古德溫（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

