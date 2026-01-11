PLG》林志傑只打4分鐘就被趕出場 吳永仁：他離場後團隊更專注

林志傑。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕富邦勇士今在89：99不敵桃園領航猿，苦吞對戰4連敗，仍舊無法突破領航猿的不敗金身，總教練吳永仁坦言，末節團隊體能與專注度下降，成為落敗關鍵。

兩隊今在首節尾聲就爆發衝突，「野獸」林志傑、哥倫特以及丁恩迪，一共3人被驅逐出場，吳永仁表示，當時哥倫特是想在李家慷快攻時把球停下來，可能動作有點過大，「本來衝突應該可以結束在葛拉漢衝過來那裡，可能雙方都比較激動，板凳席的球員不應該衝上來，這也是我們要注意的地方。」

林志傑今先發出賽4分20秒，留下0分、3籃板成績單，在衝突時因從板凳席衝出來，最後被驅逐出場，對於林志傑只打4分鐘就被趕出場，吳永仁表示，「志傑退場之後其實大家打得更專注，因為他們知道老大哥是為了球隊好，所以傑哥退場後攻防都還不錯，可惜到了最後沒有把細節做好。」

兩隊今在首節就爆發板凳衝突，吳永仁坦言，這是一場身體對抗非常強的比賽，「賽前就有提醒球員，對手防守強度非常強，我們也要跟上他們的身體強度，今天在防守上給予領航猿不少壓力，造成他們25次失誤。」

勇士今在衝突中有哥倫特與林志傑2人被趕出場，吳永仁不諱言，此役人員緊縮，「第四節體力、專注度有點掉，進攻上出現不必要的失誤，防守上也有疏漏，但還是要鼓勵我們球員展現拚勁。」

