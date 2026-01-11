WTT冠軍賽》激戰7局逆轉一生之敵張本智和 林昀儒睽違2年再闖冠軍戰

林昀儒在四強戰逆轉日本一哥張本智和，挺進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2026年WTT杜哈冠軍賽男單4強賽，克服局數2:3、第6局開局0:4落後，最終以4:3逆轉擊敗世界排名第4的日本一哥張本智和，繼2023年法蘭克福站之後再度闖進冠軍賽系列男單決賽，將和南韓名將張禹珍爭奪冠軍。

世界排名13的林昀儒和張本智和生涯在國際賽交手以3勝8負居下風，去年雙方3度過招，小林在仁川冠軍賽以3:1獲勝，張本則在美國大滿貫賽以4:2扳回一城，倫敦球星挑戰賽再以3:1力克小林，寫下對戰2連勝。

今晚再度交鋒，首局林昀儒在6:9、9:10落後下，驚險化解1個局點後，以12:10後來居上；次局更克服開局0:3劣勢，在4:6落後下一口氣連拿7分，11:6將對手定桿。

張本智和在第3局吹起反攻號角，5:1開局後很快以11:6扳回一城，第4局也在被小林追到7:6時連搶4分，11:6再下一城。關鍵第5局，林昀儒在開局1:4落後一度追到3:4，但隨後一記正手強攻被張本巧妙化解，比分再度被拉開，6:11再丟1局。林昀儒在第6局開局0:3落後下果斷叫暫停，重回比賽後打出一波7:1的小高潮，11:8扳平戰局。

決勝局，林昀儒展開兇猛的搏殺，4:1開局後雖然一度被追平，但隨後又連拿5分擺脫張本糾纏，最終以11:5中止對戰2連敗。

另一場男單4強賽，世界排名18的張禹珍繼昨天在8強戰以4:1扳倒世界排名第5的瑞典一哥莫雷加德後，今晚再以4:2（8:11、11:8、11:9、12:10、8:11、11:3）擊退世界排名第2的中國「小石頭」林詩棟，首度闖進冠軍賽系列男單決賽。

