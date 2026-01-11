足總盃》跨越117年的奇蹟！擊敗衛冕冠軍水晶宮、半職業小球隊寫神話

麥克爾斯菲爾德在足總盃完成奇蹟一勝，扳倒大鯨魚，衛冕軍水晶宮。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭足總盃昨日一戰出現夢幻「下剋上」場景，來自英格蘭聯賽第六級別的麥克爾斯菲爾德足球俱樂部，以2：1擊敗上屆冠軍，來自英格蘭超級聯賽的水晶宮，挺進第4輪。睽違117年出現半職業擊敗職業強隊，在足球聯賽系統排名比水晶宮低117個名次的麥克爾斯菲爾德贏球後發文道：「這是不計代價、以小博大的大衛擊敗歌利亞！」

水晶宮本場比賽在人工草皮上顯得相當不適應，第43分鐘，道森（Dawson）接應達菲（Luke Duffy）開出的自由球，高高躍起頭槌破網。第60分鐘里基茨（Buckley-Ricketts）轉身射門，成功騙過水晶宮門將貝尼特斯（Walter Benitez），為麥克爾斯菲爾德擴大領先至2：0。水晶宮的皮諾（Yeremy Pino）直到第90分鐘才以一記精彩的自由球助隊追回一分，但麥克爾斯菲爾德最終仍守住了勝果。

巧合的是，水晶宮曾是最後一支擊敗足總盃衛冕冠軍的非職業球隊（當時他們身處南部聯賽，在1908-09賽季首輪擊敗狼隊），但這一次，他們成為被爆冷門的苦主。

本場勝利是麥克爾斯菲爾德崛起奇蹟的新篇章，5年前，該俱樂部因負債超過50萬英鎊被逐出全國聯賽。隨後由當地商人斯梅瑟斯特（Robert Smethurst）收購，並於2021-22賽季從第九級聯賽重新起步，4年內三度升級，如此起死回生的過程，也在2023年被拍成紀錄片。

麥克爾斯菲爾德昨役也是帶著沉重的心情參賽，因為21歲的前鋒麥克洛德（Ethan McLeod）上個月在客場比賽後的回程中因車禍不幸去世。比賽期間，麥克洛德的照片被掛在教練席之間，球場看台上也掛著一條向他致敬的橫幅。

前英超名將魯尼（Wayne Rooney）的弟弟，同時也是麥克爾斯菲爾德的教練J.魯尼（John Rooney）賽後直言：「我簡直不可置信，我們從未想過我們能夠走到這個位置。」

麥克爾斯菲爾德主帥J.魯尼。（資料照，路透）

