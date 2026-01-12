自由電子報
體育 即時新聞

WTT冠軍賽》直落四擊潰南韓張禹珍 林昀儒睽違798天再捧冠軍盃

2026/01/12 02:06

林昀儒直落四擊退南韓張禹珍，奪下生涯第二座冠軍賽金盃。（取自WTT官網）林昀儒直落四擊退南韓張禹珍，奪下生涯第二座冠軍賽金盃。（取自WTT官網）
〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2026年WTT杜哈冠軍賽男單決賽，以直落四橫掃南韓名將張禹珍，繼2023年法蘭克福冠軍賽之後，勇奪生涯第2座冠軍賽金盃，也終結長達728天的冠軍乾旱期，本週世界排名將重返前十行列。

世界排名18的張禹珍這一站狀況很火燙，首輪先以3:2力退世界排名第9的法國「眼鏡哥」A.勒布朗，16強再以3:1擊退世界排名19的日本好手戶上隼輔，8強面對世界排名第5的瑞典「六角戰士」莫雷加德，也以4:1強渡關山，稍早的4強賽也以4:2扳倒世界排名第2的中國好手林詩棟，首度闖進冠軍賽系列決賽。

世界排名13的林昀儒過去和張禹珍交手6次，雙方各拿下3勝，去年兩度交鋒，小林在重慶冠軍賽以直落三獲勝，張禹珍則在蒙佩利爾冠軍賽以3:2逆轉，扳回一城。

今天再度交鋒，林昀儒前兩局展現追分能力，分別從開局3:5、2:5落後下迎頭趕上，以11:7、11:9連下兩城。第3局，林昀儒3:0開局後，被對手打出一波6:1的反擊，以4:6落後，但他隨即開啟追分模式，連拿4分以8:6反超，並以10:8先聽牌，張禹珍雖然化解1個局點，但接下來正手接發球搶攻出界，小林11:9再下一局。

背水一戰的張禹珍在第4局全力反攻，再度取得6:3領先，但林昀儒中局過後再度發動反擊，取得10:9聽牌，張禹珍雖然靠著正手搶攻躲過一個賽末點，並以11:10反超，小林依舊老神在在，先追回2分以12:11超前，最後再靠著招牌的接發球反手擰拉得手，13:11鎖定勝利。

