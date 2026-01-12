林昀儒完勝張禹珍　隔798天再奪WTT男單冠軍

〔中央社〕台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT杜哈冠軍賽決賽，以11比7、11比9、11比9、13比11直落4完勝韓國張禹珍，拿下相隔798天的WTT男單冠軍。

現年24歲、世界排名第13名的林昀儒在2025年WTT拿過1面男雙銀牌、1面混雙金牌及1面混雙銀牌；但男單金牌要追溯到2023年11月5日，當時林昀儒在法蘭克福冠軍賽決賽扳倒馬龍奪冠。

請繼續往下閱讀...

今天的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽林昀儒對上30歲、世界排名第18名的張禹珍，首局林昀儒維持火燙手感，從落後到追平，不但招牌反手擰球持續搶分，正手強勢攻擊還能主動變線，順利開紅盤。

第2局前段，林昀儒一度4比6落後，但隨後經歷3度平手後在8比8連得2分，順利再下一城；第3局林昀儒如法炮製，同樣在4比6落後時連得4分超前比數，如願連拿3局。

關鍵的第4局，雙方雖你來我往，但林昀儒今天對於張禹珍發長球做足準備，接發球不論球速、位置都回得相當刁鑽，如願以10比9先取得賽末點。

雖然接著2人兩度平手，林昀儒在11比11時先趁對手回球過短直接正手加壓得分，再度出現賽末點後，張禹珍在下一球回球掛網，讓林昀儒順利奪冠。

林昀儒賽後接受主辦單位訪問時笑說，「其實完全沒有想過可以奪冠，畢竟是今年首場比賽，但從第1場就是拚盡全力去打，很開心能打到最後。」

相隔798天後再度拿下WTT賽事男單冠軍，對林昀儒也是意義重大。他說，「相隔這麼久再奪冠真的很開心，也算是對自己的肯定，希望今年能越來越好。」

WTT冠軍賽一年舉辦6場，等級排在大滿貫賽及年終總決賽之下，林昀儒奪冠可以獲得1000分積分和4萬美元（約127萬台幣）獎金。（編輯：何宏儒）1150112

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法