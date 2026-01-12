「撞球王子」柯秉逸一週豪奪雙冠 金盃留台、百萬入袋

柯秉逸手感火燙，一口氣連追5局，反以10比8領先2局，並率先聽牌。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕「撞球王子」柯秉逸繼奪下「CTPBA職業撞球巡迴賽」冠軍後，昨（11日）晚在「台北撞球職業公開賽」再度封王，一週內豪奪雙冠，也抱回百萬元獎金。賽後，他興奮地跳上球檯振臂慶祝，重現他在2023年世界撞球大師賽奪冠的經典畫面。

第4屆「台北撞球職業公開賽」於本月8日至11日在台北市松菸文創園區1號倉庫舉行，今年賽事規模再度升級，賽程由去年的3天延長為4天，冠軍獎金從2萬美元提升至3萬美元，總獎金也由8萬2000美元提高至10萬2800美元，吸引國內外頂尖好手齊聚較勁。

歷經四天激戰後的總冠軍賽，由我國好手柯秉逸對決菲律賓選手Ronel Nalaunan。柯秉逸開局一度以0比2落後，隨後雙方展開拉鋸戰，柯秉逸曾以2比5、5比8落後3局。第14局，柯秉逸把握對手失誤上場，手感逐漸加溫，一口氣連追5局，反以10比8超前。

雙方鏖戰超過2個半小時，戰局進入第23局，柯秉逸率先取得13局制的「聽牌」優勢。關鍵第24局，雙方圍繞7號球展開防守戰，柯秉逸以一桿精彩跳球拚進後成功清檯，全場歡聲雷動，最終以13比11奪下冠軍。

值得一提的是，柯秉逸日前更換新球桿後似乎帶來好運，先在「CTPBA職業撞球巡迴賽」逆轉擊敗菲律賓小將AJ Manas奪冠，隨後又稱霸「台北撞球職業公開賽」，連續征戰一週，將兩座冠軍獎盃全數留在台灣，展現王者實力。

「撞球王子」柯秉逸勇奪「台北撞球職業公開賽」冠軍，封王瞬間振臂歡呼。（記者陳逸寬攝）

「撞球王子」柯秉逸一週豪奪雙冠，賽後興奮地跳上球檯振臂慶祝，重現他在2023年世界撞球大師賽奪冠的經典畫面。（記者陳逸寬攝）

柯秉逸成功將冠軍金盃留在台灣，同時抱回百萬元獎金。（記者陳逸寬攝）

台北撞球職業公開賽冠軍柯秉逸（右2）、亞軍 Ronel Nalaunan（左2）、季軍 Francisco Sanchez Ruiz（左1）及 Aivhan Maluto（右1）合影留念。（記者陳逸寬攝）

