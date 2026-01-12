自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

林安可專訪》徐若熙每年都有再進步 林安可給出實戰心得

2026/01/12 08:14

林安可。（記者林正堃攝）林安可。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕同一年參加中職選秀，又同一年赴日發展，林安可和徐若熙有著奇妙的緣份，若能在日職舞台對決，林安可當然希望自己能有好的表現，但他也認為徐若熙的水準本來就很高，「對戰起來就覺得程度是不同。」

林安可在2019年季中選秀以投手身分獲統一獅在第1輪第4順位選進，徐若熙則在同年於第1輪第6順位獲味全龍挑走，但兩人並未在中職上演投手對決，因為林安可在2020年季前就被球團宣告「只打不投」，並於該季以32發全壘打在聯盟稱王，在2024年4月6日則從徐若熙手中開轟，也是對方挨的生涯首轟。徐若熙在中職生涯64場出賽共投305局僅挨9轟，林安可就占兩支，是唯一轟「龍之子」不只一次的男人。

能否在日職舞台複製對徐若熙的開轟戲碼，林安可當然不知道自己會打怎樣，但他直言，不管是不是對到台灣投手，在職場上，還是想要有好的表現，「當然對到的話，感覺會很特別，我們在中職對過，又來日本，我們又對決，可能當下就專注比賽，之後再來回想，會覺得滿有趣的吧！」

但在林安可眼中，徐若熙是一位「每年都不太一樣」的投手，「每年他都有再進步，有可能是多了新球種，或是對速度的配置，我覺得他每年都不太一樣，也不是這麼好打。他去日本，我覺得應該是沒問題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中