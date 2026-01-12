林安可專訪》徐若熙每年都有再進步 林安可給出實戰心得

林安可。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕同一年參加中職選秀，又同一年赴日發展，林安可和徐若熙有著奇妙的緣份，若能在日職舞台對決，林安可當然希望自己能有好的表現，但他也認為徐若熙的水準本來就很高，「對戰起來就覺得程度是不同。」

林安可在2019年季中選秀以投手身分獲統一獅在第1輪第4順位選進，徐若熙則在同年於第1輪第6順位獲味全龍挑走，但兩人並未在中職上演投手對決，因為林安可在2020年季前就被球團宣告「只打不投」，並於該季以32發全壘打在聯盟稱王，在2024年4月6日則從徐若熙手中開轟，也是對方挨的生涯首轟。徐若熙在中職生涯64場出賽共投305局僅挨9轟，林安可就占兩支，是唯一轟「龍之子」不只一次的男人。

請繼續往下閱讀...

能否在日職舞台複製對徐若熙的開轟戲碼，林安可當然不知道自己會打怎樣，但他直言，不管是不是對到台灣投手，在職場上，還是想要有好的表現，「當然對到的話，感覺會很特別，我們在中職對過，又來日本，我們又對決，可能當下就專注比賽，之後再來回想，會覺得滿有趣的吧！」

但在林安可眼中，徐若熙是一位「每年都不太一樣」的投手，「每年他都有再進步，有可能是多了新球種，或是對速度的配置，我覺得他每年都不太一樣，也不是這麼好打。他去日本，我覺得應該是沒問題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法