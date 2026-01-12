MLB》去年投出亮眼表現 紅人延攬34歲前勇士後援補強深度

強森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）的消息，辛辛那提紅人補強牛棚深度，延攬前勇士後援投手強森（Pierce Johnson），球團官方尚未正式宣布，且正在等待體檢結果。

目前34歲的強森，去年結束他在勇士的第3個球季後，拒絕執行價值700萬美元的球隊選項，使得他投身自由市場，上季總計65場出賽，59局的投球中送出59次三振，拿下3勝3敗16中繼1救援，獨立防禦率（FIP）3.91，ERA+137。

請繼續往下閱讀...

強森已有8年大聯盟資歷，除了勇士之外，還在小熊、巨人、教士與洛磯有過出賽紀錄，生涯防禦率3.79，FIP為3.72。

強森的武器庫中包含四縫速球、曲球以及卡特球，其中曲球的使用率高達72%，其次是均速可達95.3英里（約153.4公里）的四縫速球，來到22%，另外他在上個球季面對左右打的成績出現明顯落差，面對右打33局的投球就送出40K，且僅有3次保送，但面對左打累積25局，就只有19次的三振並送出多達16次保送，對戰的OPS（攻擊指數）分別為.622與.800。

紅人在去年12月初，先是與守護神帕岡（Emilio Pagán）續約，幾周後又從自由市場以1年450萬美元的合約簽下左投手弗格森（Caleb Ferguson），如今再搭配強森入隊，有望能幫助球團在新賽季鞏固後援防線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法