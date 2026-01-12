自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

林安可專訪》兩位好友都去台鋼 林安可笑說：都叫我離開台灣

2026/01/12 09:01

林安可。（記者林正堃攝）林安可。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕林安可和今年轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬、賴智垣都是好麻吉，在他日前求婚時也都在場見證幸福時刻，如今他要轉戰日職新戰場，兩個好友也都有新舞台，「就是祝福他們，換了新東家，可以有好的表現。」只是林安可也說，「我跟他們開玩笑說，難得你們現在離我這麼近，我就要去一個更遠的地方，但他們說還是不要離太近、叫我離開台灣。」

林安可和黃子鵬都來自南英商工、文化大學，從大學時當室友就發展出深厚情誼，兩人在去年季後各自行使旅外和國內自由球員權利，也都以亮麗合約找到新戰場。兩人從簽約到加盟記者會都是同一天，更是超級好友的另類默契，林安可表示自己有跟子鵬說恭喜，只是覺得比較可惜，他以後在高雄離台南那麼近，自己卻要從台南飛到日本去了。

過去加盟統一獅時，林安可就放話要對決黃子鵬，但如今他在中職累計對戰49打數敲出9安，打擊率僅1成84，雖有2發全壘打，卻也吞下11次三振，對此他也坦言，「我對老虎都打不好，對戰起來就不順。」但場上的硬碰硬，私毫未損兩人私下情誼。

另一好友賴智垣今年也成為台鋼雄鷹的新戰力，從去年季後未獲富邦悍將保留在60人名單後南下發展，他在日前林安可求婚成功時就在社群動態分享好友的幸福時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中