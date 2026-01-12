林安可專訪》兩位好友都去台鋼 林安可笑說：都叫我離開台灣

林安可。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕林安可和今年轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬、賴智垣都是好麻吉，在他日前求婚時也都在場見證幸福時刻，如今他要轉戰日職新戰場，兩個好友也都有新舞台，「就是祝福他們，換了新東家，可以有好的表現。」只是林安可也說，「我跟他們開玩笑說，難得你們現在離我這麼近，我就要去一個更遠的地方，但他們說還是不要離太近、叫我離開台灣。」

林安可和黃子鵬都來自南英商工、文化大學，從大學時當室友就發展出深厚情誼，兩人在去年季後各自行使旅外和國內自由球員權利，也都以亮麗合約找到新戰場。兩人從簽約到加盟記者會都是同一天，更是超級好友的另類默契，林安可表示自己有跟子鵬說恭喜，只是覺得比較可惜，他以後在高雄離台南那麼近，自己卻要從台南飛到日本去了。

請繼續往下閱讀...

過去加盟統一獅時，林安可就放話要對決黃子鵬，但如今他在中職累計對戰49打數敲出9安，打擊率僅1成84，雖有2發全壘打，卻也吞下11次三振，對此他也坦言，「我對老虎都打不好，對戰起來就不順。」但場上的硬碰硬，私毫未損兩人私下情誼。

另一好友賴智垣今年也成為台鋼雄鷹的新戰力，從去年季後未獲富邦悍將保留在60人名單後南下發展，他在日前林安可求婚成功時就在社群動態分享好友的幸福時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法