林安可專訪》可以為國貢獻就參與 若遇大谷翔平「難得的機會」

〔記者倪婉君／台南報導〕2023年經典賽遭到割愛，林安可被問及對於本屆經典賽是否更有渴戰心情時，他則表示自己沒有想太多，「有入選我就打，我就準備好嘛，可以為國家貢獻就參與。」只是經典賽的對手層級更高，若能遇到日本隊大谷翔平，林安可當然認為是「難得的機會」。

林安可雖是前年底12強賽冠軍隊成員，也曾砲轟日本隊國手，但在2023年經典賽最終名單時，曾成為遺珠之憾。他今年確定入選台灣隊經典賽43人集訓名單，也會在15日向國家隊報到。只是所屬西武獅球團尚未百分百確定放行，自己也並不知道是否入選最終30人名單，林安可維持一貫態度，表示自己就是準備好，有入選就參與，沒有的話，還是要準備自己的賽季。

被問及自己跟上屆經典賽時的狀態相比，是否有所成長時，林安可則認為自己在打擊方面更成熟，觀念和想法也比那時候來得好。而且有了在國際賽對日本投手的經驗，他認為對手的控球、球速都是很頂級的。

大谷翔平今年也會參加日本武士隊，率隊挑戰經典賽二連霸，若能遇到這位頂級球星，林安可認為當然是難得的機會。由於之前日媒報導大谷可能「只打不投」，林安可也反問：「他不是只打嗎？」但目前大谷的使用方式尚未正式宣布，林安可則以隨緣態度表示，「到時候遇到就遇到了，是難得的機會。」

