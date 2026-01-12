MLB》失去柏格曼的下一步？美媒預測紅襪將轉而延攬藍鳥球星

小畢歇特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪在失去明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）後，內野防區出現空缺，大聯盟官網撰文分析紅襪接下來的走向，也有美媒預測球團將轉移目標延攬藍鳥明星游擊小畢歇特（Bo Bichette）。

柏格曼選擇跳脫與紅襪剩下的兩年合約，成為市場中最頂級的球員之一，而他昨天正式與小熊簽下一紙5年1.75億美元（約新台幣55.3億元）的合約，也宣告紅襪想要留下這位當家球星的計畫破局。

紅襪在失去柏格曼的下一步是為何？官網先是將目光放向在紅襪剛完成新人球季的梅耶爾（Marcelo Mayer），去年44場出賽繳出OPS+85的成績，外帶4轟與10分打點，他在昨天柏格曼轉隊的消息公布後表示，將會根據球隊的需要同時準備二壘以及三壘的工作。

若梅耶爾在新球季卡住三壘位置，二壘防區仍是球團需要煩惱的守位，官網認為最顯而易見的解方就是找來小畢歇特，甚至《The Athletic》紅襪隨隊記者麥卡弗里（Jen McCaffrey）也坦言，這位27歲的2屆明星游擊手可能將是紅襪「優先補強」的目標。

不過同樣身為自由市場的頂級球星，其他的球隊也必然會對小畢歇特感興趣，包括洋基曾傳出興趣，費城人則是將在美國時間週一與他會面。

除了小畢歇特外，市場內的其他選項還包括重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），其他三壘手還可以透過交易找來太空人的佩瑞德茲（Isaac Paredes），二壘部分則還有紅雀多諾文（Brendan Donovan）以及小熊的霍納（Nico Hoerner）也可做為交易的選項。

