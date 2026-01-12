自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》金塊殘陣砸暈公鹿 約基奇缺陣勝率衝破5成

2026/01/12 12:18

戈登帶隊擊敗公鹿。（美聯社）戈登帶隊擊敗公鹿。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP一哥約基奇（Nikola Jokic）去年12月底受傷、罕見長期缺賽，先發一度只剩穆雷（Jamal Murray）能打，不過在主力傷光光後，剩餘小將倒是用好表現打碎外界眼鏡，今天主場對公鹿再度打出好球，終場108比104守下勝利。

今天對上公鹿之戰，金塊繼續有大量主力缺席，先發僅剩戈登（Aaron Gordon）一人能打，不過金塊其他「板凳」持續好表現，上半場打完取得10分領先，第三節打完甚至繼續擴大領先，帶著11分優勢進入第四節。

公鹿在決勝結尾端開始追分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）單節14分，一度將落後縮小到2分差，不過金塊始終沒給機會逆轉，終場前4.4秒戈登兩罰命中，將領先拉開到安全的4分，順利帶走比賽，總計約基奇受傷後的7場比賽，金塊收下4場勝利。

金塊皮克特（Jalen Pickett）13分8籃板4助攻、華森（Peyton Watson）持續高檔表現貢獻19分，板凳出發的納吉（Zeke Nnaji）則有14分10籃板雙十演出；此外，戈登23分、板凳小哈德威（Tim Hardaway Jr.）拿下全隊最高25分，個人投進5顆三分是金塊贏球關鍵之一。

金塊小將再度打出好表現。（路透）金塊小將再度打出好表現。（路透）

