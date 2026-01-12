自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》馬刺浪費19分領先遭灰狼逆轉！溫班亞馬29分白忙一場

2026/01/12 10:56

溫班亞馬。（美聯社）溫班亞馬。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼今在主場迎戰馬刺，克服全場最多19分落後，在愛德華茲（Anthony Edwards）23分領軍下，以104：103逆轉馬刺，斬斷對手2連勝。

馬刺今來勢洶洶，開賽就拉出16：0攻勢，灰狼逐漸找回手感，不過仍以24：31落後進入次節，不料第二節進攻又當機，單節只拿18分，黑衫軍帶著55：42優勢進入下半場，「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）攻下全場最高16分，灰狼以愛德華茲（Anthony Edwards）12分最佳。

馬刺易籃後一度把領先擴大至19分，灰狼決勝節追分之際，當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在外線對溫班亞馬犯規，溫班亞馬踩到他的腳倒地，戈貝爾最後吞下一級惡意犯規，本季累積5次，接下來將被禁賽1場。

溫班亞馬在戈貝爾的技術犯規、惡意犯規下執行4罰都沒失手，再幫馬刺的領先擴大至雙位數，不過灰狼緊追不捨，隨後以15：5一波流扳平戰局，

兩隊關鍵時刻你來我往，不斷互換領先，愛德華茲在倒數17秒跳投得手幫著灰狼取得104：103超前，溫班亞馬出手未果後，馬刺2次抓下進攻籃板也都沒放進，終場以1分差飲恨。

愛德華茲23分有9分集中在第四節，率領灰狼末節打出33：18攻勢，迪文森佐（Donte DiVincenzo）挹注19分，藍道（Julius Randle）貢獻15分、8籃板，里德（Naz Reid）替補拿下17分。

溫班亞馬拿下全場最高29分，另有7籃板，強森（Keldon Johnson）板凳出發挹注15分，錢帕尼（Julian Champagnie）14分、10籃板作收。

