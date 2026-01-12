自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》林昀儒冠軍賽二度封王 追平樊振東、林詩棟、張本智和紀錄

2026/01/12 11:46

林昀儒奪下杜哈冠軍賽男單冠軍後，躍居奪冠排行榜第二。（取自WTT官網）林昀儒奪下杜哈冠軍賽男單冠軍後，躍居奪冠排行榜第二。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣一哥林昀儒今天在2026年度哈冠軍賽男單決賽以直落四橫掃南韓名將張禹珍，繼2023年法蘭克福冠軍賽之後再度奪下冠軍賽系列金盃，也追平中國名將樊振東、林詩棟和日本一哥張本智和，並列冠軍賽奪冠次數榜第二，僅次於四度奪冠的世界球王王楚欽。

WTT冠軍賽（WTT Champions）是世界桌球職業大聯盟系列賽（WTT Series）第三級別賽事，僅次於大滿貫賽和年終總決賽，且僅設置男單和女單兩個項目，各32個參賽名額，包括30名世界排名最佳選手、1名外卡及1名WTT提名外卡，奪冠難度頗高。

WTT冠軍賽自2022年開打以來已經打了17站，王楚欽奪下4座冠軍領先群雄，包括2023、24、25年澳門站及去年重慶站；巴黎奧運奪金後就未再參加國際賽的樊振東則獲得2023新鄉站及2024年重慶站冠軍；2024年異軍突起的「小石頭」林詩棟則在該年席捲澳門及法蘭克福站冠軍；上個月首度在年終總決賽封王的張本智和，也摘下2022年布達佩斯和去年橫濱站冠軍。

其他曾在冠軍賽奪冠的還有中國梁靖崑、法國眼鏡弟F.勒布朗、中國新秀向鵬、瑞典一哥莫雷加德和18歲日本新星松島輝空。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中