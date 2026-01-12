WTT冠軍賽》林昀儒冠軍賽二度封王 追平樊振東、林詩棟、張本智和紀錄

林昀儒奪下杜哈冠軍賽男單冠軍後，躍居奪冠排行榜第二。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣一哥林昀儒今天在2026年度哈冠軍賽男單決賽以直落四橫掃南韓名將張禹珍，繼2023年法蘭克福冠軍賽之後再度奪下冠軍賽系列金盃，也追平中國名將樊振東、林詩棟和日本一哥張本智和，並列冠軍賽奪冠次數榜第二，僅次於四度奪冠的世界球王王楚欽。

WTT冠軍賽（WTT Champions）是世界桌球職業大聯盟系列賽（WTT Series）第三級別賽事，僅次於大滿貫賽和年終總決賽，且僅設置男單和女單兩個項目，各32個參賽名額，包括30名世界排名最佳選手、1名外卡及1名WTT提名外卡，奪冠難度頗高。

WTT冠軍賽自2022年開打以來已經打了17站，王楚欽奪下4座冠軍領先群雄，包括2023、24、25年澳門站及去年重慶站；巴黎奧運奪金後就未再參加國際賽的樊振東則獲得2023新鄉站及2024年重慶站冠軍；2024年異軍突起的「小石頭」林詩棟則在該年席捲澳門及法蘭克福站冠軍；上個月首度在年終總決賽封王的張本智和，也摘下2022年布達佩斯和去年橫濱站冠軍。

其他曾在冠軍賽奪冠的還有中國梁靖崑、法國眼鏡弟F.勒布朗、中國新秀向鵬、瑞典一哥莫雷加德和18歲日本新星松島輝空。

