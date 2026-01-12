NBA》兩老真苦！柯瑞飆31分、巴特勒30分 勇士還是輸給老鷹

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰老鷹，柯瑞（Stephen Curry）飆出31分、巴特勒（Jimmy Butler III）也拿下30分，但難檔對手多點開花進攻火力，外線又熄火，最終以111：124不敵老鷹，老鷹則是收下3連勝。

老鷹近期發動交易，送走當家一哥T.楊恩（Trae Young），換來資深球員麥考倫（CJ McCollum）、基斯伯特（Corey Kispert），希望打出一番新氣象，今天踢館勇士。

勇士開局打出14：4攻勢，但老鷹很快反擊並超車，上半場兩隊打得有來有往，老鷹團隊命中率49%，優於勇士的43%，半場打完暫時以59：53領先。

老鷹強森（Jalen Johnson）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）半場都攻下17分，全隊最高；勇士方面則是巴特勒17分最高，柯瑞手感有待加溫，半場三分球5投1中進帳11分。

老鷹在第3節一舉將領先擴大到雙位數，加上射手肯納德（Luke Kennard）、奧康古（Onyeka Okongwu）末節連續命中三分球，一波12：3攻勢，領先超過20分。

不過，勇士趁著老鷹失誤增加，柯瑞、巴特勒輪流發揮，雙方差距回到15分以內，但還是無力追趕，無緣3連勝。

老鷹此仗3名球員得分突破20分，亞歷山大沃克繳出全隊最高24分，強森進帳23分；勇士方面，柯瑞拿下全場最高31分、5助攻，巴特勒30分，但團隊三分球42投僅10中，種下敗因。

