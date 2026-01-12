自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》巴恩斯投進關鍵罰球 暴龍延長賽險勝七六人、近5場奪4勝

2026/01/12 13:30

巴恩斯。（路透）巴恩斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天七六人對上暴龍的比賽，雙方攻勢你來我往進入延長賽，最終暴龍靠著巴恩斯（Scottie Barnes）在延長賽時間剩下0.8秒時的關鍵罰球逆轉超前，幫助球隊以116：115擊敗七六人，近5場比賽拿下4勝。

暴龍近期遭遇傷兵潮，巴瑞特（RJ Barrett）因左腳踝扭傷缺席、英葛蘭（Brandon Ingram）右大拇指受傷連兩場沒打，而博爾特（Jakob Poeltl）則是下背部傷勢已經缺席10場比賽，且目前還沒有回歸時間表；另外七六人兩大球星恩比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）也沒有出賽，前者因左膝、左腹股溝受傷，後者同樣因左膝傷勢高掛免戰牌。

遇到傷病困擾的暴龍選擇將華特（Ja'Kobe Walter）推上先發，但打了不到5分鐘因為右側髖部痠痛而退場且並未回歸，不過即便如此，上半場還是靠著巴恩斯以及希德（Jamal Shead）的帶領拿下領先優勢。

但易籃後，暴龍火力迅速冷卻，投籃命中率只有31.8%，反觀七六人有馬克西（Tyrese Maxey）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）領軍，在第3節一舉超前，不過進入決勝節，暴龍開始急起直追，比賽剩下20秒時雖還落後4分，但奎克利（Immanuel Quickley）與希德接連投進追平比數，將比賽帶入延長加時。

來到延長賽，馬克西和艾奇康（VJ Edgecombe）率先幫助七六人拉開分差，即便後續暴龍連拿7分逆轉，但艾奇康一記外線三分再度扳平，然而在關鍵時刻烏布瑞發生犯規，讓巴恩斯有罰球的機會，他雖投進關鍵一罰超前比數，第2顆出手時故意未進，讓最後的籃板由暴龍拿下，才得以收下這場勝利。

因右膝疼痛導致上周六未出賽的巴恩斯，今天回歸就砍下31分為全隊最高，希德則是打出生涯新高的22分，此外奎克利也有20分進帳，中鋒穆雷博伊斯（Collin Murray-Boyles）17分入袋，外加平生涯最高的15籃板。

七六人部分，馬克西攻下全場最多的38分，艾奇康挹注17分，烏布瑞、巴洛（Dominick Barlow）和板凳出發的葛林姆斯（Quentin Grimes）皆拿到了13分。

馬克西。（路透）馬克西。（路透）

