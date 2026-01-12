NBA》德羅森、魏少率隊扳倒火箭！國王終止7連敗低潮

魏斯布魯克。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕賽前在西部敬陪末座的國王今在主場迎戰火箭，團隊6人得分超過雙位數，以111：98力退火箭，終止近期7連敗低潮。

近期吞下7連敗的國王，今上半場手感不俗，整體命中率高達52.3%，靠德羅森（DeMar DeRozan）6投6中拿下13分，打完前兩節取得51：48領先，杜蘭特（Kevin Durant）前兩節攻下火箭最高12分，森根（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）都拿10分。

易籃後湯普森火力全開，單節獨攬16分，但火箭其餘球員發揮有限，國王靠多點開花，仍帶著78：76領先進入決勝節，火箭在末節急起直追，孟克（Malik Monk）在國王被追到又只剩2分差距時挺身而出，連飆2記三分彈，助隊擴大差距，隨後阿丘瓦（Precious Achiuwa）上籃得手，國王再度取得102：92雙位數領先，終場以13分差帶走勝利。

德羅森今繳全隊最高22分，另有6助攻，他也達成生涯26000分里程碑，成為聯盟史上第23人，拉文11投5中挹注18分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）15分、10助攻，飆進關鍵三分彈的孟克貢獻15分。

火箭此役外線30投僅7中，苦吞3連敗，湯普森拿下全隊最高31分，杜蘭特18投9中進帳23分，另有4籃板、6助攻，森根19分、9籃板。

