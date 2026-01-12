自由電子報
體育 棒球 其它

經典賽》台灣隊來了！ 龔榮堂：做最好的準備，慎重處理

2026/01/12 13:46

龔榮堂。（資料照，記者林正堃攝）龔榮堂。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕台灣隊備戰今年3月經典賽，15日上午於高雄國家運動訓練中心舉行開訓儀式，國訓中心執行長龔榮堂今接受本報訪問時表示，中心將做最好的準備，慎重處理，提供台灣隊最好的訓練場地。

台灣隊初步有邀請約43人，總教練曾豪駒將率領25至30名選手在國訓中心進行第一階段集訓，並觀察球員近況，下月初提出最終30人正式名單，儘管近日陸續有包括鄧愷威、黃子鵬、林立和林振瑋等多名好手婉拒參賽，但應不至於影響太大。

龔榮堂是棒球人，2024年從國體大借調國訓中心擔任執行長，過去也帶過成棒國家隊，他表示，今天下午國訓中心將開會討論最後準備，儘管國家棒球隊過去也曾為了備戰亞奧運到左運中心集訓，但左訓升格為國訓中心後，這是第一次迎接台灣棒球隊。「尤其是以職棒球員為主體，在場地和訓練輔助都會更加要求。」

龔榮堂指出，國訓中心棒球場去年2月剛整修完成，中職會長蔡其昌和秘書長楊清瓏也都南下看過環境，15日將有記者會，希望提供最完善的訓練環境。

台灣隊早上10點半舉行開訓儀式，並進行團拜祈福，蔡其昌也會到場頒發加菜金。據了解，台灣隊將有專屬重訓室、智慧投球機、高壓氧設備，中心也會提供餐食，不過準國手們並不會入住中心宿舍，聯盟安排在外住飯店。

