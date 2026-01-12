自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》杜哈冠軍賽奪冠大進補 林昀儒世界排名第9創半年來新高

2026/01/12 14:35

林昀儒在杜哈冠軍賽奪冠後，世界排名重返前十。（取自WTT官網）林昀儒在杜哈冠軍賽奪冠後，世界排名重返前十。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕WTT杜哈冠軍賽今天凌晨落幕後，國際桌總世界排名也出現變動，「沉默刺客」林昀儒在奪下生涯第2座冠軍賽男單冠軍後，進帳1000分積分，排名從13回升至第9，不但重返世界前十行列，也寫下自去年8月以來最佳名次。

林昀儒在終結長達798天的冠軍乾旱期後，積分大進補，總分3050分回到第9；瑞典一哥莫雷加德和日本名將張本智和排名互換，莫雷加德從第5升至第4，前3名依舊是王楚欽、林詩棟和巴西一哥卡德拉諾，6至8名分別為法國F.勒布朗、梁靖崑、松島輝空。杜哈冠軍賽收下亞軍的張禹珍從18躍居14名，也超越16名的安宰賢，重新奪回南韓一哥寶座。

台灣選手方面，高承睿仍居45名、馮翊新小漲1名來到49，郭冠宏66名、廖振珽81名。

女單方面，代表澳門出賽的朱雨玲在杜哈冠軍賽決賽以4:2力退中國好手陳幸同，摘下生涯首座冠軍賽后冠，世界排名從第7躍居第5，陳幸同也和隊友蒯曼互換排名，從第4上升至第3，追平生涯最佳，僅次於雷打不動的前兩名孫穎莎、王曼昱，6至10名依序為王藝迪、張本美和、陳熠、伊藤美誠和早田希娜。

台灣女將，一姐鄭怡靜還是21名，黃怡樺、李昱諄都小升1名，分居49、50名，18歲小將葉伊恬在去年度哈球星挑戰賽16強積分到期後，排名從45下滑至56，也交出台灣第二的位置。其他在世界前100的還有82名的簡彤娟和92名的黃愉偼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中