桌球》杜哈冠軍賽奪冠大進補 林昀儒世界排名第9創半年來新高

林昀儒在杜哈冠軍賽奪冠後，世界排名重返前十。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕WTT杜哈冠軍賽今天凌晨落幕後，國際桌總世界排名也出現變動，「沉默刺客」林昀儒在奪下生涯第2座冠軍賽男單冠軍後，進帳1000分積分，排名從13回升至第9，不但重返世界前十行列，也寫下自去年8月以來最佳名次。

林昀儒在終結長達798天的冠軍乾旱期後，積分大進補，總分3050分回到第9；瑞典一哥莫雷加德和日本名將張本智和排名互換，莫雷加德從第5升至第4，前3名依舊是王楚欽、林詩棟和巴西一哥卡德拉諾，6至8名分別為法國F.勒布朗、梁靖崑、松島輝空。杜哈冠軍賽收下亞軍的張禹珍從18躍居14名，也超越16名的安宰賢，重新奪回南韓一哥寶座。

台灣選手方面，高承睿仍居45名、馮翊新小漲1名來到49，郭冠宏66名、廖振珽81名。

女單方面，代表澳門出賽的朱雨玲在杜哈冠軍賽決賽以4:2力退中國好手陳幸同，摘下生涯首座冠軍賽后冠，世界排名從第7躍居第5，陳幸同也和隊友蒯曼互換排名，從第4上升至第3，追平生涯最佳，僅次於雷打不動的前兩名孫穎莎、王曼昱，6至10名依序為王藝迪、張本美和、陳熠、伊藤美誠和早田希娜。

台灣女將，一姐鄭怡靜還是21名，黃怡樺、李昱諄都小升1名，分居49、50名，18歲小將葉伊恬在去年度哈球星挑戰賽16強積分到期後，排名從45下滑至56，也交出台灣第二的位置。其他在世界前100的還有82名的簡彤娟和92名的黃愉偼。

