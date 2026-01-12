長庚醫療深耕運動醫學公益計畫 再獲運動推手獎雙獎肯定

表揚典禮邀請到空手道好手辜翠萍（左1）出席，與運動部長李洋（左2）、長庚決策委員會主任委員程文俊（右2）及長庚運動醫學委員會主席蔡文鐘副院長（右1）共同合影留念分享喜悅。（長庚醫院提供）

〔記者許明禮／台北報導〕長期投入運動醫學公益，守護國內運動員健康的長庚醫療財團法人，上週五在運動部舉辦的第17屆運動推手獎表揚典禮，連續第11年榮獲「贊助類金質獎」與第二年獲頒「推展類銅質獎」，展現對台灣體育發展長期且穩定的支持。

代表出席領獎的長庚決策委員會主任委員程文俊表示，在董事長王瑞慧支持下，長庚自2014年起推動「長庚運動醫學公益計畫」，結合體系各院區骨科、復健科、中醫科、神經外科、精神科、藥劑科及營養科等跨領域資源，建立完善的長庚運動醫學照護網，成為國內運動員重要的醫療後盾。該計畫自2018年起更向下扎根，將資源投入體育基層，深入校園協助學生運動員，包括安排醫師入校評估、協助轉介治療；安排運動防護師隨隊訓練與比賽，提供即時運動傷害處理及防護。

請繼續往下閱讀...

過去11年，長庚運動醫學整合照護計畫已照顧近6千位國內運動員，涵蓋36種運動，從田徑、游泳到球類運動，顯示該計畫的廣泛性和影響力。無論是專業選手或是基層選動員，長庚醫療團隊都根據每位運動員的個別需求，提供量身訂做的治療與照護方案，協助他們安心訓練與穩定發揮。

除了日常照護外，長庚也多次派遣專業醫療團隊隨選手出國參賽，提供即時的醫療支援。去年萊茵魯爾世界大學運動會，就派遣4位醫師隨隊前往德國，為選手提供專業的醫療照護；去年也安排運動防護師協助景美高中拔河隊前往英國參加世界盃室外拔河錦標賽。

長庚醫療財團法人獲頒運動推手獎-贊助類金質獎與推展類銅質獎，由長庚決策委員會主任委員程文俊（右）代表受獎，左為運動部長李洋 （長庚醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法