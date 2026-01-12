自由電子報
中職》「歡迎耶新同學！」江少慶穿「獅」衣好開心

2026/01/12 16:14

〔記者倪婉君／台南報導〕江少慶以補償選手身分從富邦悍將加入統一獅後，目前參與球隊訓練近一週，今天野手正式加入訓練後，他也分享隊長陳傑憲看到自己的第一句話是，「歡迎耶新同學！」由於球衣尚未做好，江少慶今天也試穿球團準備的替代球衣，準備明天去上法治教育課。

陳傑憲昨天出席林安可球迷感謝會時，就分享自己眼中的江少慶，認為他非常自律，加入球隊後能夠對其他球員形成示範作用，會有很好的效果。獅隊在7日展開第一階段投手訓練後，今起野手群正式加入，陳傑憲也在球場現身練習，但他和江少慶都各有練習行程，尚未出現兩人的「同框」畫面。

江少慶表示，過去和陳傑憲在2023經典賽時當過隊友，並非不熟悉，而他對於獅隊全隊幾乎都有打到招呼，也有小聊，只有一些年輕球員完全不熟而已，「其實在這裡都差不多，就換一個地方打球而已，就做好自己該做的事。」由於明天去上法治教育課要穿球衣， 江少慶今天也被捕捉到「試穿新衣」的畫面，他表示自己球衣還沒做好，所以只是先穿球團準備的，「褲子有點短，所以我還是要穿自己的。」

目前江少慶按照總教練林岳平的進度，一步一步來，目前就準備在2月進入牛棚階段、3月開始實戰投打練習（Live BP）。餅總指出，江少慶開季從二軍起步，屆時就用藉由出賽去逐步建立投球局數，等到投球量達到一定程度後，差不多4月中旬可以上一軍，還笑說：「這種選手不需要去二軍投100球吧。」

