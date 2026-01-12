木聯》參與平鎮隊史首冠至今難忘 古林睿煬鼓勵學弟追夢

日本火腿隊古林睿煬出席高中木棒聯賽開賽記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕114學年度高中棒球聯賽木棒組，今天舉行開賽儀式，喊出年度口號「進攻山巔」。木棒組預計1月24日開打、分4階段，2月28日於嘉義市立棒球場進行季軍、冠軍戰。

開賽儀式上，大會邀請畢業自平鎮高中的前統一獅、現效力日職日本火腿隊的古林睿煬，到場為學弟勉勵。古林睿煬分享：「印象最深應該是高二那年，因為在那之前球隊從來沒冠軍，很榮幸在冠軍戰先發，最終拿下冠軍。」

對於木聯的冠軍印象深，古林補充：「高一那年自己有點搞砸了，因此對隔年印象很深刻，壓力也大一點。大家都想拿第一，沒有人記得第二名是誰，當時抱持一定要拿冠軍的心態去比賽。」

身為中職出身的旅外選手，古林睿煬鼓勵學弟勇敢追夢。他說：「如果已經準備很好了，當然鼓勵把夢做大。若想要更進化、修正自己，中職也是很好的選擇。」

以旅外為目標的話，古林提到，首先是對於語言、文化的適應能力，再者，選手自身的自律能力，要能對自己負責，最後則是調整能力，要能接受失敗並勇敢站起來繼續挑戰，是一件很困難的事。

