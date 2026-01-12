自由電子報
體育 棒球

經典賽》去年11月接到通知 胡智爲努力爭取30人名單

2026/01/12 16:52

胡智爲。（記者林正堃攝）胡智爲。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕經典賽台灣隊43人集訓初步名單公布後，投手群中出現胡智爲的名字，他今天在統一獅春訓練習告一落段表示，自己是在去年11月接到通知，「我想大部分人沒有看好我會上，因為去年成績並不好。很榮幸總教練選我進集訓名單，我會努力去爭取。」

經典賽台灣隊將在15日於國訓中心舉行開訓儀式，屆時在43人集訓名單中的中職球員都會報到。投手共22人，本土和旅外各半，旅外球員會視母隊和個人意向擇期會合，但基本上旅美球員不會在集訓階段加入，包括古林睿煬在內的旅日球員則有部分會出席開訓。

「球迷一定覺得為什麼會有我？」胡智爲認為自己去年的成績並不理想，在名單取捨時會顯得沒有競爭力，「上下半季拆開來看，以下半季成績或許有資格上，但以整個球季成績是沒資格。」他感謝總教練肯定自己，在進入集訓名單後，會展現競爭力，爭取30人正選名單的資格。

胡智爲去年季中在運科投手教練曾浩哲的協助下，逐漸找回旅美時期的投球狀態，如今更進入集訓名單中，「總教練給我的肯定，我就要努力去爭取，最後有沒有進入，我的得失心不會太重。沒有的話，就專心準備球季。」

胡智爲。（記者林正堃攝）胡智爲。（記者林正堃攝）

