體育 籃球 NBA

NBA》勇士陣容慘遭「剋星」完虐！美媒辣評：容錯率比劣質衛生紙還薄

2026/01/12 17:21

勇士柯瑞。（路透）勇士柯瑞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在今天以以111：124不敵老鷹，「兩老」柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler III）都拿到30分以上，合砍61分仍無濟於事，當地媒體更直言，老鷹的陣容正是勇士現在最無法處理的類型。

《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）過去一再強調勇士目前的陣容難以面對更高、更年輕且更快速的球隊，而老鷹陣容囤積許多高側翼天賦，恰巧正是讓勇士無力招架的陣容，且當今強隊也多以這類型的球員來組建球隊。今天在輸球後，波爾更直言，勇士現在的容錯率比10元商店的衛生紙還薄。

今天賽後勇士後衛莫爾頓（De'Anthony Melton）賽後坦言：「他們有一堆手長腳長的球員，特別是他們的後衛群。」柯瑞表示：「我們今晚很難切入禁區。球大部分都只能夠在外面傳導...今晚，我們沒有找到解答。」

勇士的高側翼庫明加（Jonathan Kuminga）已經被無限期冷凍，而他的交易市場即將在當地時間禮拜四開啟、NBA的交易大限則是在2月5日截止，距離現在還有25天。波爾直言，如果勇士能夠在25天內換來幾個戰力，獲得對抗「剋星」球隊的戰力，那或許勇士就不用打得那麼辛苦。

