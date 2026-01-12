自由電子報
木聯》喊出連霸目標！平鎮隊長邱文佑傷癒率隊爭冠

2026/01/12 18:17

平鎮高中球員邱文祐出席高中木棒聯賽開賽記者會。（記者陳逸寬攝）平鎮高中球員邱文祐出席高中木棒聯賽開賽記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕114學年度高中棒球聯賽木棒組，今天進行開賽儀式，1月24日起在高雄市、屏東縣等8個球場開打，賽事分為4階段，第4階段（16強）2月25日起開打，2月28日進行冠軍戰。

上屆木棒聯賽冠軍為平鎮高中，今天在各校代表上台宣誓目標時，平鎮由隊長邱文佑擔任代表，喊出「完成連霸」的目標。

邱文佑今年高三，上屆木棒聯賽拿下打擊獎，去年黑豹旗時他因傷影響出賽，台日交流賽才漸漸傷癒復出，並打出成績。邱文佑笑說，當時因太久沒打球，訓練更認真、比賽更想表現。

平鎮身為木聯衛冕軍，對於目標，邱文佑說：「身為球員，一定希望還能更好。個人目標的話，上屆拿了打擊獎，但這屆希望還能拿到最佳10人，希望守備也能有更多貢獻。」

選拔賽超齡的邱文佑，把目標放在木棒聯賽跟接下來的王貞治盃，希望拿下小馬聯盟代表權並有機會去美國看看，他也提到，畢業後目標是中職選秀，進職棒是他從小到大目標。

高中木棒聯賽開賽記者會今舉行，41支校隊將自1月24日起分8組展開競逐。（記者陳逸寬攝）高中木棒聯賽開賽記者會今舉行，41支校隊將自1月24日起分8組展開競逐。（記者陳逸寬攝）

